Bergstrasse

Viernheim: Kontrollen in der Innenstadt/Gaspistolen, Einhandmesser und per Haftbefehl gesucht

Viernheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten am

Donnerstag (14.03.) in der Zeit zwischen 18.00 und 23.15 Uhr, unterstützt von

Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, Kontrollen in der Innenstadt

sowie im Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums durch. Insgesamt wurden hierbei rund

50 Personen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter genauer unter die Lupe

genommen.

Bei der Überprüfung von sechs jungen Männern in einem Parkhaus fanden die

Ordnungshüter zwei Gaspistolen sowie Cannabisblüten. Die teils vermummten

Personen gaben an, ein Musikvideo drehen zu wollen. Die Polizei leitete

entsprechende Verfahren ein. Am Satonevri-Platz stellte die Polizei bei einem

jungen Mann ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser sicher. Auch er

wird sich in einem Verfahren zu verantworten haben.

Am späten Abend versuchte ein 29 Jahre alter Radfahrer in der Luisenstraße vor

der Polizei zu flüchten und touchierte hierbei ein geparktes Auto. Der wegen

Diebstahls per Haftbefehl gesuchte Mann verletzte sich leicht. Zudem zeigten

sich bei ihm deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Der 29-Jährige

wurde daraufhin festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen.

Lampertheim: Autoscheibe mit Stein eingeschlagen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (15.03.) wurde die Straße „Hinter

den Zäunen“ zum Tatort eines Autoaufbruchs. Ein Unbekannter schlug mit einem

Stein die Scheibe eines dort geparkten Volvo ein. Entwendet wurde anschließend

aus dem Auto nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Darmstädter Straße in Heppenheim

Heppenheim (ots) – In der Darmstädter Straße in Heppenheim kam es am Samstag

(09.03.), gegen 19:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein

schwarzer VW Passat, welcher verkehrsbedingt an einer Ampel entlang der

Darmstädter Straße halten musste. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können,

melden sich bitte auf der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 –

7060.

Darmstadt

Darmstadt: Brand von grauem Volkswagen / Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugen

Darmstadt (ots) – Bereits Ende Januar (31.1.) hat ein grauer Volkswagen auf

einem Parkplatz in der Otto-Röhm-Straße, in der Nähe zu einer dortigen

Wohnunterkunft, gebrannt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben

sich Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Vor diesem Hintergrund und für den

Fortgang der Ermittlungen suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 10 in Darmstadt nach wichtigen Zeugen, die sich in der Nacht zum

Mittwoch, dem 31. Januar, gegen 3 Uhr, im dortigen Bereich aufgehalten haben und

sachdienliche Hinweise zum Brand geben können. Diese werden gebeten, sich bei

den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag (15.03) gegen 10.40 Uhr befuhr eine 23-Jährige

Ober-Ramstädterin mit ihrem PKW Audi die Straße am Vogelherd und beabsichtigte

nach rechts in den Breitensteinweg abzubiegen. Hierbei übersah die

Fahrzeugführerin einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen grauen PKW. Es

kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am PKW Audi entstand ein Sachschaden von

ca. 1000 Euro. Der Fahrzeugführer des grauen PKW entfernte sich anschließend mit

seinem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt

(Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Groß-Umstadt: Scheibe beschädigt und geflüchtet / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – An einem weißen Fiat, der in der Georg-August-Zinn-Straße

abgestellt war, haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Freitag (15.3.) eine

Scheibe beschädigt. Im Anschluss suchten sie, ohne Beute gemacht zu haben, das

Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 300 Euro geschätzt. Wer in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim

Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu

melden.

Weiterstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein (FOTO)

Weiterstadt (ots) – Das 3. Polizeirevier beabsichtigt am Samstag, dem 13. April,

in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in Weiterstadt eine Fahrradcodierung

durchzuführen.

Die Codierung findet in der Darmstädter Straße 32 in 64331 Weiterstadt vor dem

dortigen Polizeibüro des Schutzmannes vor Ort statt. Für die Fahrradcodierung

ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag

(19.3.) und Mittwoch (20.03.) jeweils von 09 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer

06151/969-53400. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es

hilfreich, wenn Sie bereits bei der Voranmeldung erforderliche Daten zur Ihrer

Person und Ihrem Fahrrad angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird am Tag der Codierung ein Identifikationsdokument und ein

Eigentumsnachweis benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Einbruch in Firmengebäude/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (15.03.), kurz vor 2.00 Uhr, auf einen Tresor in einem Firmengebäude abgesehen. Im Karl-Landsteiner-Ring in Königstädten drangen sie über das Grundstück in das Innere des Firmengebäudes ein. Dort angekommen, brachen sie mehrere Türen auf und fanden einen Tresor vor, der samt Inhalt mittels einer Sackkarre abtransportiert wurde. Zum Abtransport verwendeten die Unbekannten ein Fahrzeug. Durch die Tathandlungen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Mehrere Fahrräder aus Garage gestohlen/Zeugenaufruf

In der Nacht zum Mittwoch (13.03.) trieben Unbekannte in Reichelsheim ihr Unwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen „Am Sonnenberg“ eine Garage auf. Aus dieser entwendeten sie im Anschluss insgesamt acht hochwertige Rennräder und Mountainbikes.

Der verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 41 in Erbach ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Michelstadt: Blumengeschäft-Einbrecher ertappt/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem mehrere bislang unbekannte Kriminelle am Donnerstagabend (14.3.) versuchten, sich gewaltsam Zutritt in ein Blumengeschäft in der Neutorstraße zu verschaffen, hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Gegen 22.20 Uhr hebelten die Täter mit einer Brechstange an einer Tür des Blumenhauses und rechneten dabei offenbar nicht mit einer Anwohnerin, die durch den Lärm auf die vermutlich vier Unbekannten aufmerksam wurde. Als sie diese bemerkten, flüchteten die dunkel gekleideten und vermummten Einbrecher umgehend ohne Beute vom Tatort. Sie hinterließen an der Tür allerdings einen Schaden von rund 1000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.