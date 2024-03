E-Scooter-Fahrer steht unter Einfluss von Drogen

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen halb 12 führte eine Streifenwagenbesatzung mit dem 21-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Landwehrstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte und der 21-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Der junge Mann räumte den Konsum von Cannabis am Vorabend ein, zudem hatte er drogenbedingte Auffallerscheinungen, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag kurz nach 08 Uhr befuhren eine 69-jährige PKW-Fahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer einen Wirtschaftsweg in entgegengesetzte Fahrtrichtungen beim Spitzenrheinhof. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich trafen beide Fahrzeuge aufeinander, hierbei übersah die PKW-Fahrerin den Radfahrer und es folgte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am Knie. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde von dem Radfahrer abgelehnt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 kurz nach 13 Uhr, fuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer vom Closweg in Richtung Innenstadt. Ein 11-jähriger Radfahrer fuhr in der Paul-Egell-Straße aus Richtung Landauer Straße kommend über den Kreuzungsbereich Paul-Egell-Straße/Closweg, ohne auf den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW des 56-Jährigen zu achten.

Der PKW-Fahrer bremste ab, konnte dadurch einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, infolge dessen der 11-Jährige am rechten Arm und Bein leicht verletzt wurde. Der Junge wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Diebstahl von E-Scooter

Speyer (ots) – Ein 13-jähriger Junge stellte seinen E-Scooter der Marke Xiaomi am Donnerstag in der Zeit zwischen 07-16 Uhr an seiner Schule in der Straße Im Erlich verschlossen ab. Als er nach dem Unterricht wieder mit dem Fahrzeug nachhause fahren wollte, hatte ein unbekannter Täter dieses bereits entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Schule im Erlich verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am Donnerstag in der Zeit zwischen 02-10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ca. 30 Euro Münzgeld aus einem PKW im Nachtigallenweg. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeug, nahm das Geld und eine Schale eines Ablagefachs der Mittelkonsole an sich.

Wer hat im genanntem Zeitraum im Nachtigallenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps: