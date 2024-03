Landau: Die Polizei-News

Ohne Kennzeichen, ohne Führerschein, mit Promille

Landau (ots) – Am 15.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 00:30 Uhr ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen gemeldet. Fahrer und Kleinkraftrad konnten in der Weißenburger Straße in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Versicherung für das Gefährt bestand nicht. Der 19-Jährige verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe auf der Dienststelle wurde entnommen, da ein durchgeführter Alkohol-Test einen Wert von 2,5 Promille ergab.

Aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse wurde das Kleinkraftrad zudem sichergestellt. Der 19-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Kontrolle in der Weißenburger Straße

Landau (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Weißenburger Straße in Landau eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb von 75 Minuten mussten neun Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Weitere sieben Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zudem wurden drei Kontrollaufforderungen aufgrund nicht mitgeführter Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.