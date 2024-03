Linienbus fährt auf PKW auf – 2 Personen verletzt

Mainz-Weisenau (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024 gegen 14:145 Uhr, kam es zu auf der Max-Hufschmidt-Str., zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der 43-jährige PKW-Fahrer hatte an der Kreuzung zur Chana-Kahn-Straße angehalten, da die Ampel rot zeigte. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Linienbus plötzlich von hinten auf den PKW auf, wodurch der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte im Bus eine Frau, die im Anschluss in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Ehemann fiel auf einen Kinderwagen. Es wurden dabei jedoch weder er noch das Kind verletzt. Die Unfallermittlungen hinsichtlich der Ursache laufen noch.

Erste Zeugenaussagen sowie die aufgezeichneten Daten des Kontrollgeräts vom Bus wurden bereits aufgenommen und ausgewertet. Die Angaben des 68-jährigen Busfahrers zum Unfallgeschehen stehen noch aus.

E-Scooter-Fahrt mit Folgen

Mainz-Altstadt (ots) – In der Nacht zu Freitag 15.03.2024 gegen 03:15 Uhr, machte ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer eine schmerzhafte Erfahrung, als er in der Holzhofstraße über eine Bordsteinkante fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fiel über den Lenker und stürzte mit dem Gesicht voran auf die Straße.

Dabei verletzte er sich so stark, dass er in einem Mainzer Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Unfall war jedoch nicht nur schmerzhaft, sondern auch mit Folgen: Noch während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest belief sich auf 1,46 Promille, weshalb der Fahrer seinen Führerschein vorläufig abgeben musste. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 gegen 18:32 Uhr ging auf dem Neustadtrevier, die Mitteilung über einen randalierenden Mann ein, welcher Fahrräder umwerfen und gegen Straßenschilder schlagen würde. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann in einem Supermarkt im Barbarossaring aufgegriffen werden.

Bei der Durchsuchung des 38-jährigen Aggressors konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da er sich während der polizeilichen Maßnahmen verwirrt zeigte, wurde der wohnsitzlose Mann schließlich durch das Mainzer Ordnungsamt in eine Klinik gebracht. Schäden an Fahrrädern oder Schildern im Bereich des Barbarossarings konnten im Nachgang nicht festgestellt werden.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren nebeneinander die Binger Straße in Fahrtrichtung Große Bleiche. An der Einmündung zum Münsterplatz wollte der 24-jährige PKW-Fahrer nach rechts abbiegen und missachtete dabei den Vorrang des geradeausfahrenden Radfahrers.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 64-jährige Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst übernahm vor Ort die Erstversorgung des verletzten Radfahrers.

Kreis Mainz-Bingen

Jugenheim Diebstahl aus Transporter

Jugenheim (ots) – Für einen 21-jähriger Handwerker begann der Mittwoch 13.03.2024 mit einem kleinen Schock. Als er gegen 07 Uhr zu seinem Transporter kam, musste er feststellen, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeug verschafft und mehrere Arbeitsgeräte gestohlen hatten. Am späten Dienstagnachmittag hatte er sein Fahrzeug noch im Lohweg in Jugenheim abgestellt und verschlossen.

Eine Beschädigung an einer der Fahrzeugtüren machte ihn am darauffolgenden Morgen schließlich auf den Diebstahl der elektrischen Arbeitsgeräte aufmerksam. Durch die Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche am Fahrzeug durchgeführt.

Die Ermittlungen, u.a. zum genauen Schadenswert laufen noch.

Wer im Bereich Jugenheim in der Nacht vom 12.03.-13.03.2024 auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Bingen (ots) – In der Zeit zwischen dem 13.03.2024 14:40 Uhr und dem 14.03.2024 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Stefan-George-Gymnasium zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Opel Astra mit Kreuznacher Kennzeichen.

Hierbei wurde die vordere Stoßstange des geparkten Fahrzeugs beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.