Verdächtiger Schriftzug auf Schultoilette der IGS Sophie-Sondhelm

Bad Kreuznach/IGS Sophie-Sondhelm (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024 gegen 12:45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein verdächtiger Schriftzug mit bedrohlichem Inhalt auf einer Mädchentoilette der IGS Sophie-Sondhelm gemeldet. Der entsprechende Schriftzug wurde durch die Polizei gesichtet und nach Absprache mit der Schulleitung entfernt. Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einer Analyse durch Spezialisten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz ist derzeit von keiner akuten Gefährdungslage für die Schulgemeinschaft der IGS Sophie-Sondhelm oder der angrenzenden Schule Gymnasium Am Römerkastell auszugehen. Die Polizei steht im engen Austausch mit den jeweiligen Schulleitungen.

Durch die Polizei Bad Kreuznach wird am 15.03.2024 eine verstärkte polizeiliche Präsenz an den beiden Schulen gewährleistet.

Sattelzug gerät in Brand

A 61/Dorsheim (ots) – Zu einem Brand eines mit Erde beladenen Sattelzuges kam es am 15.3.2024 gegen 10:45 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz, Höhe der Anschlussstelle Dorsheim. Der Fahrer des Sattelzuges konnte diesen noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und die Fahrerkabine verlassen. Er blieb unverletzt.

Für die Löscharbeiten wurden zunächst alle Fahrspuren Richtung Koblenz gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Bingen-Mitte abgeleitet. Gegen 11:20 Uhr konnte die linke Spur wieder freigegeben werden. Die Ursache des Brandes ist unklar, ein technischer Defekt nicht auszuschließen.

Der ausgebrannte Sattelzug musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, eine Streife der Polizei Bingen, die Feuerwehr aus Bingen sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Emmelshausen. Derzeit laufen noch Berge- und Reinigungsarbeiten. Der Verkehr wird über die linke Spur geführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Stromberg (ots) – Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Transporter-Fahrer am 14.03.2024 gegen 23:30 Uhr, an der Tank-und Rastanlage Hunsrück-West an der A 61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Auch ein durchgeführter Vortest erhärtete durch ein positives Ergebnis den Verdacht.

Zudem fanden die Beamten bei dem Mann noch eine kleinere Menge Drogen, die er mitführte. Dem 36-Jährigen musste mit zur Blutentnahme. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zwei Taschendiebstähle im Einkaufsmarkt

Mainz-Bretzenheim/Mombach (ots) – Am 12.03.2024 gegen 14:30 Uhr befand sich eine 84-jährige Mainzerin zum Einkaufen in der Haifa-Allee. Als sie gegen 15:00 Uhr zur Kasse ging, fiel ihr das Fehlen ihrer Geldbörse auf. Diese hatte sie vor dem Einkauf in ihre Manteltasche gesteckt. In der Geldbörse befanden sich verschiedene Dokumente und Bargeld. Ihre gestohlene EC-Karte ließ die Mainzerin sofort sperren.

Wenig später, gegen 15:30 Uhr befand sich eine 60-jährige Mainzerin in einem Supermarkt in der Rheinallee, als sie beim Griff in ihre Jackentasche das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte. Sie hatte den Einkaufsmarkt erst gegen 15:10 Uhr betreten, wo sich ihre Geldbörse noch in ihrer Jackentasche befand. Neben diversen Dokumenten war Bargeld in knapp dreistelliger Höhe in der Geldbörse gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, rät die Polizei: Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper! Nutzen Sie verschlossene Innentaschen! Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.