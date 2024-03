Traktor droht von der Ladefläche zu fallen (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagnachmittag einen Schwertransport auf der BAB 6, der einen Traktor geladen hatte. Dieser machte augenscheinlich den Eindruck, dass er jeden Augenblick von der Ladefläche fallen könnte. Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte der Transport aufgenommen und auf den Parkplatz Schweinsdell geleitet werden.

Dort wurde er von den Spezialisten des Schwerverkehrskontrolltrupps einer genaueren Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich bereits Spanngurte gelockert hatten und Zurrpunkte am Auflieger durch die enorme Belastung teilweise gebrochen waren. Somit wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis das 16 Tonnen schwere Gefährt vom Auflieger gefallen wäre.

Die technische Kontrolle des Transportes fiel auch nicht gerade besser aus. Am Auflieger wiesen die Bremsen der drei Achsen unterschiedliche Temperaturen auf. Zwei Bremsen waren auf Betriebstemperatur, die Bremse der hinteren Achse war hingegen kalt. Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Bremsen an dieser Achse ohne Funktion waren.

Dem Fahrer wurde vor Ort die Weiterfahrt bis zur Herstellung einer ausreichenden Ladungssicherung und abschließenden Prüfung der Bremsanlage untersagt. Gegen den Fahrer sowie das Transportunternehmen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Schachtabdeckung auf Auto geworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am frühen Donnerstagabend vom Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Innenstadt eine Schachtabdeckung auf die Maxstraße geworfen und ein Auto getroffen. Die 35-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort. Der Deckel traf die Motorhaube ihres VW Tiguan.

Die gusseiserne Schachtabdeckung hat einen Durchmesser von etwa 14 Zentimeter und wiegt rund ein Kilogramm. Nach Zeugenangaben könnten Kinder oder Jugendliche den Deckel vom Parkdeck aus zirka 18 Metern Höhe geworfen haben. Die Polizei kontrollierte im Bereich des Einkaufszentrums mehrere Personen und stellte die Personalien fest.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind Personen gegen

17:30 Uhr im Parkhaus des Einkaufszentrums am Fackelrondell aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter: 0631 369-2620 entgegen. |kfa/erf

Barbesuch endet mit Führerscheinentzug

Kaiserslautern (ots) – Nicht erfreulich endete ein Barbesuch für einen 42-Jährigen am Donnerstagabend. Zeugen wurden auf den augenscheinlich betrunkenen Mann aufmerksam, als er eine Bar in der Innenstadt verließ und sich zu seinem Wagen begab. Durch die alarmierte Polizeistreife konnte der Wagen noch vor der Bar angehalten werden.

Der Betrunkene saß bereits am Steuer und war schon einige Meter gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der 42-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |ma

Versuchte Flucht vor Kontrolle misslingt

Kaiserslautern (ots) – Ein 16-jähriger Jugendlicher sollte am späten Donnerstagnachmittag vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes am Fackelrondell kontrolliert werden. Als der junge Mann die Polizisten erkannte, nahm er die Füße in die Hand und flüchtete. Den Beamten gelang es den 16-Jährigen einzuholen und ihn zu kontrollieren.

Dabei fanden die Polizisten mehrere Gramm Haschisch in seiner Jackentasche. Das Rauschgift stellten die Einsatzkräfte sicher und erfassten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weitere Ermittlungen dauern an. |kfa

Falsche Polizeibeamte machen Beute

Kaiserslautern (ots) – Betrügern gelang es am Donnerstag Geld von einer Seniorin

zu ergaunern. Eine 92-jährige Stadtbewohnerin erhielt einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Inhalt des Gesprächs war, dass man einen Zettel mit ihrem Namen bei einem festgenommenen Einbrecher gefunden hätte.

Bei der geläufigen Betrugsmasche wurden die Vermögenswerte der älteren Dame abgefragt.

Einer der Täter begab sich daraufhin zur Wohnung der Geschädigten und nahm an der Haustür Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegen. Die 92-Jährige erkannte danach den Betrug und rief direkt die Polizei. Leider zu spät, die Täter waren schon über alle Berge.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Bei Spurwechsel Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Auf der rechten Fahrspur der Pfaffstraße war am Donnerstag 14.03.2024 gegen 10:35 Uhr, ein 72-jähriger Autofahrer an der Kreuzung in Richtung Königstraße unterwegs. Plötzlich wechselte ein neben ihm fahrender VW Golf in Höhe der Hausnummer 12 die Fahrspur. Hierbei streifte er den BMW vorne links an der Stoßstange und beschädigte diese.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in die Königstraße in Richtung Stadtmitte fort. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer hat den Spurwechsel beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Erneut Container in Brand

Kaiserslautern (ots) – In der Karcherstraße meldete am Donnerstag 14.03.2024 gegen 17:30 Uhr, eine Anwohnerin einen brennenden Bauschuttcontainer. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr die Flammen schon gelöscht. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Die Beamten fragen nun: Wer hat zum genannten Zeitpunkt etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind in der näheren Umgebung Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag 14.03.2024 kurz vor Mitternacht ein E-Scooter-Fahrer in der Fackelwoogstraße auf. Die Beamten stoppten ihn und kontrollierten den 23-Jährigen. Der Rollerfahrer machte den Eindruck, Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte dies.

Noch während der Kontrolle fiel dem Beschuldigten ein Tütchen mit einer grünlichen Substanz auf den Boden. Bei dem Inhalt dürfte es sich um Cannabis handeln. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und brachten den jungen Mann zur Dienststelle. Ihm wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

Das Ergebnis soll Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes geben. Auf den

E-Scooter-Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |cla

Kreis Kaiserslautern

Außenspiegel gerammt und geflüchtet

Otterberg (ots) – In Höhe einer Bäckerei in der Hauptstraße kam es am Donnerstag 14.03.2024 gegen 07:40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein 37-Jähriger parkte in dieser Zeit mit seinem Firmenwagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er den Opel beschädigt vor.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte nach ersten Ermittlungen beim Vorbeifahren den Außenspiegel an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Rempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 367-2250 entgegen. |cla

Wucher bei Handwerkerrechnung

Otterbach (ots) – Aufgrund einer überteuerten Handwerkerrechnung musste die Polizei am Donnerstag tätig werden. Die Geschädigte hatte einen Handwerker mit einer Rohrreinigung beauftragt. Besagter Handwerker bestand nach Ende der Arbeit auf eine sofortige Zahlung von 1.800 Euro in bar. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in der Vergangenheit bereits

öfters mit vergleichbaren Maschen auffiel.

Die Polizei warnt: Achtung, wenn Handwerker deutlich überhöhte Geldbeträge fordern. Eine offizielle Rechnung wird meist nicht ausgestellt. Die Opfer werden genötigt den Betrag sofort zu zahlen. Neben einer Anzeige wegen der überteuerten Rechnung, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Wucherei, erhält der Mann weiterhin eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten nämlich fest, dass der Handwerker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und nachweislich mit seinem Pkw zur Kundin fuhr. Die Ermittlungen dauern an. |ma