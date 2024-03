34-Jähriger fährt unter Drogen in den Gegenverkehr

Mannheim (ots) – Am Donnerstag führten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt eine Kontrolle des Radverkehrs auf der Konrad-Adenauer-Brücke von Ludwigshafen in Richtung Mannheim-Innenstadt durch. Plötzlich fuhr ein Opel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach Ludwigshafen an ihnen vorbei. Nur durch lautes Zurufen und Zeichen der Polizeibeamten konnte die Weiterfahrt unterbunden werden.

Anschließend wurde der 34-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der die Polizeibeamten auf die physischen Ausfallerscheinungen aufmerksam wurden. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain und THC, sodass dem 34-Jährigen Blut durch einen Polizeiarzt abgenommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt und er musste zu Fuß den Heimweg antreten.

Autofahrer gibt Fake-Urin bei Verkehrskontrolle ab

Mannheim (ots) – Ein 31-jähriger Opel-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 15.50 Uhr durch zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass sich der 31-Jährige auffällig nervös verhielt und leichte körperliche Ausfallerscheinungen aufwies.

Mit einem freiwilligen Drogenvortest zeigte er sich einverstanden und absolvierte diesen direkt vor Ort. Hierbei konnte durch einen Polizeibeamten beobachtet werden, wie der 31-Jährige Fake-Urin aus einem Beutel, den er im Ärmel seines Pullovers versteckt hatte, in den Becher füllte. Darauf angesprochen verhielt er sich aggressiv und musste im Anschluss die Beamten auf das Revier begleiten.

Ein dort durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf die Stoffe THC und Kokain. Ein Polizeiarzt nahm anschließend noch Blut bei dem 31-Jährigen ab. Dieser musste vorerst auf die Weiterfahrt verzichten und muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Straßenbahn erfasst E-Scooter. Eine Frau schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gg. 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Straßenbahn. Laut Zeugenaussagen fuhr eine 43-Jährige mit einem E-Scooter die Glücksteinallee in Richtung Rennershofstraße. Beim Überqueren der dortigen Straßenbahngleise missachtete sie das für sie gültige Rotlicht der Ampel und kollidierte mit der querenden Straßenbahn (Linie 3).

Trotz sofortiger Notbremsung konnte der 44-jährige Straßenbahnfahrer den Unfall nicht mehr verhindern. Die 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sie wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Ersthelfer versorgt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr für ca. eine Stunde gesperrt werden. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen wurden nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Autofahrer nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt

Mannheim (ots) – Eine 49-Jährige fuhr am Donnerstag mit einem Audi auf der Bürstadter Straße und wollte um kurz nach 08:30 Uhr nach links in die Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg abbiegen. Dabei missachtete sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines 60-Jährigen, welcher mit einem Piaggio-Roller auf der Sandhofer Straße unterwegs war.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 60-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei derart, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 10.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Geparktes Fahrzeug aufgebrochen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Donnerstag zw. 20-23.30 Uhr in einen in der Stresemannstraße geparkten Daimler-Benz ein. Hierzu schlug sie die Scheibe im Bereich der hinteren Beifahrerseite ein und entwendete aus diesem einen Koffer samt Inhalt und eine Arbeitstasche mit einem Notebook.

Insgesamt liegt der Diebstahlsschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Zeugen, die Hinwiese zu der unbekannten Täterschaft oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden unter: 0621-12580.

Unbekannte Tätergruppe entwendet Bargeld bei Wohnungseinbruch

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde zwischen 16:30-18 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Pflügersgrundstraße der Neckarstadt-West durch eine bislang noch unbekannte Täterschaft eingebrochen und Bargeld entwendet.

Ersten Ermittlungen zu Folge wurde die Wohnungseingangstür gewalttätig geöffnet und aus der Wohnung Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Wert geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlulngen aufgenommen.

Polizei stoppt alkoholisierte 25-Jährige

Mannheim (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einer 25-jährige Fiat-Fahrerin durch, die in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages gegen 01:30 Uhr die Seckenheimer Landstraße unter dem Einfluss von mehr als einem Promille befuhr. Die Weiterfahrt wurde der Fahrzeugführerin untersagt und das Polizeirevier Ladenburg nahm die Ermittlungen auf.

Autofahrer ohne Führerschein missachtet rote Ampel und verursacht Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer mit einer Beifahrerin auf dem Luisenring in Richtung Parkring, als er an der Kreuzung zur Holzstraße eine rote Ampel missachtete und in Folge dessen einen Verkehrsunfall verursachte.

Ein 28-Jähriger fuhr mit seiner schwangeren Beifahrerin in einem Alfa Romeo auf der Holzstraße, wollte auf den Luisenring in Fahrtrichtung Friedrichsring abbiegen und wurde dabei von dem über die rote Ampel fahrenden Peugeot-Fahrer erfasst.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß an den jeweiligen Fahrzeugfronten so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Nach dem Aufprall flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort. Bei anschließenden Ermittlungen konnte die Identität des Mannes jedoch geklärt werden und es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die schwangere Beifahrerin aus dem Alfa Romeo wurde zur Sicherheit in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt. Verletzungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berauscht auf E-Scooter durch die Nacht

Mannheim (ots) – Gleich drei Mal musste die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Um kurz nach 0:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 19-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf der Bismarckstraße in Richtung Parkring fuhr. Der junge Mann war durch seine Fahrweise und durch eine verzögerte Reaktion auf die polizeilichen Anhaltesignale aufgefallen.

Ein Atemtest ergab, dass er mit mehr als einem Promille unterwegs gewesen war, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er nun auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Um kurz vor 2:30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Viernheimer Weg in Richtung der Königsberger Allee. Als eine Streife des Polizeireviers Sandhofen den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzog, fielen sofort dessen stark gerötete Bindehäute auf.

Im Laufe der Kontrolle verdichteten sich die Anhaltspunkte für eine akute Drogenbeeinflussung. Ein Urintest schlug positiv auf Amphetamin an, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter der Wirkung von Betäubungsmitteln ermittelt.

Gegen 03:30 Uhr war ein 22-Jähriger auf einem E-Scooter auf der Bismarckstraße unterwegs. Mehrere Anhaltesignale einer Streife des Polizeireviers Oststadt ignorierte der Fahrer. Beim Quadrat L 15 konnte die Polizei den Mann dann kontrollieren. Da von ihm ein starker Alkoholgeruch ausging, wurde mit ihm ein Atemtest durchgeführt.

Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Autofahrer mit knapp 3,5 Promille unterwegs

Mannheim-Blumenau (ots) – Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sandhofen wurde am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr von einer Zeugin ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Der 44-jährige Skoda-Fahrer konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, an der er wenige Momente vor den Beamten eingetroffen war.

Bei dem Mann wurde daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher eine Wert von knapp unter 3,5 zeigte. Der 44-jährige wurde daraufhin auf das Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde anschließend einbehalten.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 18.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Herzogenried (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Herzogenriedstraße. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Herzogenriedstraße in Fahrtrichtung der Straße „Zum Herrenried“.

Auf Höhe der Hausnummer 111 missachtete ein 40-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt des

Mercedes-Fahrers und kollidierte mit ihm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.