LKW kommt ins Rollen und kracht gegen Hauswand

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine nicht fest genug angezogene Handbremse die Ursache für einen Unfall mit hohem Sachschaden am Donnerstag in der Klebersbergstraße. Gegen 10:30 Uhr hatte ein 65-Jähriger sein Fahrzeug an der stark abschüssigen Straße geparkt.

Kurze Zeit später machte sich der LKW selbstständig und rollte ohne einen Insassen den Hang hinab. Die Fahrt wurde erst durch eine Hauswand sowie einen dort geparkten Dacia gestoppt. Der entstandene Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise kam durch die Geisterfahrt kein Mensch zu Schaden.

Mercedes rast in haltende Autos – 3 Personen leicht verletzt

Rauenberg/L 723 (ots) – Auf der vierspurigen L 723 kam es am Freitag um kurz vor 9 Uhr unmittelbar vor der Auffahrt zur BAB 6 zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Erkenntnisstand hielten zur besagten Zeit zwei Autos, die aus Richtung Wiesloch kamen, nebeneinander an der Ampel vor der Auffahrt auf die BAB 6 in Richtung Mannheim. Plötzlich schoss von hinten ein Mercedes heran, der sich zwischen die beiden haltenden Fahrzeuge drängte.

Dabei kollidierte der Mercedes mit dem Heck des auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Volvos. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Volvo eine Böschung hochgeschoben. Der Mercedes rammte auch den auf dem linken Fahrstreifen stehenden Ford und krachte in einen davor haltenden VW. Drei Personen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, darunter die über 80 Jahre alte Unfallverursacherin.

Der Mercedes, der Ford und der Volvo mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Unfallschadens ist bislang nicht bekannt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist ein Fahrstreifen gesperrt, weshalb es derzeit auf der L 723 in Richtung Rauenberg zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs kommt. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Im Vorbeifahren Auto beschädigt

Wilhelmsfeld (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Johann-Wilhelm-Straße. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin befährt die Johann-Wilhelm-Str, als sie auf Höhe eines Supermarktes an einem am Fahrbahnrand geparkten BMW hängen bleibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe, der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Da der BMW verbotswidrig am Fahrbahnrand abgestellt wurde, wurde der 30-jährige Eigentümer des BMW ebenfalls verwarnt.

Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Aktuellen Erkenntnissen zu Folge kam es am Donnerstag im Zeitraum zwischen 17:30-18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Ein 56-jähriger Radfahrer befuhr den Kreisverkehr am Südring, als ein nach aktuellen Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Auto aus westliche Richtung kommend in den Kreisverkehr einbog und dabei den Radfahrer von der Fahrbahn drängte, sodass dieser stürzte und sich dabei am Arm verletzte.

Ersten Ermittlungen zu Folge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeugführer um einen älteren Mann mit weißfarbigen Haare handeln, der eine Brille trug und ein Fahrzeug der Marke VW fuhr.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Auffahrunfall mit 2.500 Euro Sachschaden

Schönau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15:40 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 65-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neckarsteinacher Straße, als sie an der Einmündung zur Rahmengartenstraße nach links in diese abbiegen wollte. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die Frau vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt abbremsen.

Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 43-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr in der Folge auf den Fiat auf. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500.

Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines Unfalls

BAB 6/Ketsch (ots) – Gestern ereignete sich um 11:10 Uhr auf der BAB 6 Ketsch zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ein Auffahrunfall zwischen einem Fahrschulauto und einem Nissan. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen, musste das mit zwei Personen besetzte Fahrschulauto auf der rechten Fahrspur verkehrsbedingt abbremsen.

Der dahinter befindliche 64-jährige Nissan-Fahrer erkannten die Situation zu spät und fuhr dem Fahrschulauto hinten auf. Durch die Kollision wurden der Nissan-Fahrer sowie seine Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Die 37-jährige Fahrschullehrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrschülerin blieb unverletzt. Durch den Rettungsdienst wurden die verletzten Unfallbeteiligten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten kam es zu Staubildungen. Gegen 12:45 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Sachbeschädigung an Feuerwehrgebäude – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt beschädigte eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe am Gebäude der Feuerwehr Wiesloch in der Baiertaler Straße. Am Donnerstag fiel der Schaden um kurz vor 20 Uhr auf. Die Scheibe eines Fensters im ersten Obergeschoss wies 2 Löcher auf. Dies betraf aber lediglich die äußere Scheibe des zweifach verglasten Fensters.

Die Frage, was genau diesen Schaden verursacht hat, ist Teil der durch das Polizeirevier Wiesloch nun eingeleiteten Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Unbekannter Täter gibt sich als Polizeibeamter aus

Schwetzingen (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter rief am Donnerstag zwischen 14 und 21 Uhr bei mehr als 15 Bürgern aus dem Umkreis von Schwetzingen an und gab dabei vor, ein Polizist des Polizeireviers Schwetzingen zu sein. Dabei stellte er sich mit unterschiedlichen Namen, wie zum Beispiel Bach, Bachert oder Schulz vor. Angezeigt wurde eine Stuttgarter Rufnummer.

In den Telefonaten behauptete der Betrüger, dass es in der jeweiligen Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe und fragte im weiteren Verlauf des Gesprächs nach etwaigen Wertgegenständen.

Die Angerufenen reagierten allesamt richtig und beendeten die Telefonate, bevor ein Schaden entstehen konnte.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung unter der Telefonnummer 06202 288-0, sofern noch weitere Personen sachdienliche Hinweise zu derartigen Anrufen geben können.

Die Polizei rät generell bei solchen Anrufen:

Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht. Die echte Polizei wird Sie nie nach ihrem Bargeld oder nach Wertgegenständen fragen.

Geben Sie gegenüber Unbekannten möglichst wenige persönliche Daten preis.

Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/