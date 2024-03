Schlägerei zwischen Jugendlichen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 gegen 15:30 Uhr, kam es in einem Bus in der Rohrlachstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen. Die Streitigkeiten entwickelten sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wodurch einer der Beteiligten, ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde. Bei dem anderen Jugendlichen soll es sich um einen etwa 14-Jährigen handeln.

Zur genauen Rekonstruktion der Tat bitten wir um Hinweise: Wer hat gestern die Auseinandersetzung beobachtet? Wir bitten insbesondere die Fahrgäste, die zur Tatzeit im Bus saßen, sich zu melden? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Raub am Bahnhof in Mundenheim

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend (13.03.2024), gegen 20 Uhr, forderte am Bahnhof Mundenheim ein 20-Jähriger einen 16-Jährigen auf, ihm seine Wertgegenstände zu geben. Da der 16-Jährige diese nicht herausgeben wollte, schlug ihn der 20-Jährige, woraufhin er zu Boden stürzte. Der Täter stahl sodann das Handy aus der Hosentasche des Jugendlichen und flüchtete.

Da sich Beide kennen, konnte die Polizei den 20-Jährigen ausfindig machen.

Das Handy konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Fahrerflucht in der Maxdorfer Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 13.03.2024 zwischen 07:50-08:57 Uhr, missachtete ein bisher unbekannter Fahrer an der Kreuzung Maxdorfer Straße/Pfalzgrafenstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Am Auto der 27-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euor.

Der unbekannte Faherer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Er konnte wie folgte beschrieben werden:

männlich, ca. 50 Jahre, ca. 170-180 cm, dunkle lockige Haare, Aknenarben im Gesicht.

Küchenfester beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwochmittag (13.03.2024,12:30 Uhr), beschädigten bisher unbekannte Personen das Küchenfester einer 39-Jährigen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Wer konnte die Tat beobachten? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Diebstahl aus Auto in der Bruchwiesenstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 11.03.2024 gegen 08 Uhr und dem 13.03.2024 gegen 23 Uhr, stahlen bisher unbekannte Personen eine Bluetooth Box aus dem Kofferraum des Autos eines 32-Jährigen. Dieser war in der Bruchwiesenstraße bei einer Leihwagenfirma geparkt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Wer hat in der Bruchwiesenstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) Unbekannte brachen am Mittwoch 13.03.2024 zwischen 09-11.23 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße ein und entwendeten Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum vom 12.03.2024, 17.30 Uhr bis 13.03.2024, 11 Uhr einen weißen BMW X3, der in der Moskauer Straße abgestellt war.

Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von 27.000 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrerflucht in der Scharnhorststraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 13.03.2024, gegen 08:18 Uhr bis 15:03 Uhr, parkte eine 42-Jährige ihr Auto in der Scharnhorststraße. Als sie zu ihrem VW zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug. Ein bisher unbekannter Fahrer kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem Fahrzeugheck der 42-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion 1 Ludwigshafen aufgenommen. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Ihnen stehenden Fahrzeuge. Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Schützenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 13.03.2024 gegen 06:25 Uhr, fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Auto die Pfalzgrafenstraße entlang. Beim Überqueren der Schützenstraße missachtete Fahrerin die Vorfahrt einer Straßenbahn, welche kreuzte. Bahn und Auto kollidierten miteinander, wodurch die Autofahrerin verletzt wurde.

Die 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankhaus verbracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Einbruch auf Firmengelände – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 12.03.2024 gegen 22:55 Uhr und 13.03.2024 gegen 01 Uhr, brachen bisher unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Bruchwiesenstraße ein. Sie stahlen zwei Kabelspulen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bruchwiesenstraße gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchversuch scheitert – 35-Jähriger hält Einbrecher fest

Ludwigshafen (ots) – Ein 37-Jähriger versuchte am Mittwochabend (13.03.2024, 22.42 Uhr) zusammen mit einem 22-Jährigen in ein Wohnhaus in der Tullastraße einzubrechen. Der 35-Jährige Hausbewohner und die 33-jährige Hausbewohnerin wurden von dem Einbruch überrascht und verständigten umgehend die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der 35-Jährige den 37-jährigen Einbrecher im Garten fest.

Der 37-Jährige wurde im Anschluss zur einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zum Tatzeitpunkt stand er unter Alkoholeinfluss. Dem 22-jährigen Komplizen gelang zunächst die Flucht. Er konnte im Nachhinein von der Polizei ermittelt werden. Dank des raschen und beherzten Eingreifens des 35-Jährigen konnte ein Diebstahl verhindert werden.

Zivilcourage geht uns alle an. Trotzdem ist es wichtig, sich dabei nicht selbst in Gefahr zu bringen. Wenn auch Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, beachten Sie bitte die 6 einfachen Regeln:

Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr

Ruf die Polizei unter 110

Bitte andere um Mithilfe

Präg dir Tätermerkmale ein

Kümmere dich um Opfer

Sag als Zeuge aus

Weitere Infos gibt es hier: https://www.aktion-tu-was.de/

Zum Projekt „Zivile Helden“: https://www.zivile-helden.de/