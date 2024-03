Landau: Die Polizei-News

Randalierer mit Taser gebändigt

Landau (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 wurde der Polizei gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass ein 40-Jähriger bei einer Tankstelle in der Maximilianstraße randalieren würde. Der Mann würde gegen die bereits geschlossene Haupteingangstür sowie ein Fahrzeug treten und Mülleimer herumwerfen.

Vor Ort sollte der Mann einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er zeigte sich verbal aggressiv und ging mit geballten Fäusten auf die eingesetzten Beamten los. Noch bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, konnte der 40-Jährige durch Einsatz des Tasers gestoppt und gefesselt werden.

Zu allem Überfluss konnte vor Ort noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der Randalierer wurde nach Entnahme einer Blutprobe einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt.

Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Gashahn klemmt

Landau (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 wollte gegen 16:45 Uhr, ein 18-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der August-Croissant-Straße anfahren. Angeblich klemmte hierbei der Gashahn.

Infolge dessen kollidierte der 18-Jährige mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

An Bordstein hängen geblieben

Landau (ots) – Am 13.03.2024 erhielt die Polizei Landau gegen 13:30 Uhr, Kenntnis von einem verunfallten Fahrradfahrer in der Godramsteiner Hauptstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 49-Jährige von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte und hierbei aufgrund der Bordsteinkante stürzte.

Er wurde durch den Sturz leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

2 x Reifen beschädigt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom Dienstag 12.03.2024 auf Mittwoch 13.03.2024, wurde durch unbekannte Täter bei 2 Fahrzeugen in der Johannes-Hoffmann-Straße in Wollmesheim jeweils ein Reifen platt gestochen. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.