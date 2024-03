Frankenthal/Bobenheim-Roxheim (ots) – Nach dem Tötungsdelikt am 08.03.2024 in Frankenthal, wird für die Rekonstruktion der Nachtatphase, um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Haben Sie am frühen Morgen des 08.03.2024 zwischen 03-05 Uhr, einen Mann in Bobenheim-Roxheim gesehen, auf den die folgende Beschreibung zutrifft?

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, dunkelhäutig, kurzes schwarzes gelocktes Haar. Er trug einem hellen Pullover und dunklen Hosen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Vorherige Meldung vom 11.03.2024: