Frankfurt – Westend: Flüchtiger Radfahrer nach Unfall – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am 08. Februar 2024 fuhr ein Radfahrer gegen 08:40 Uhr

die Fürstenbergerstraße entlang. Er sei dabei jedoch nicht auf der Straße,

sondern auf dem Fußweg gefahren. Als ihm ein 5-jähriger Junge in Begleitung

seiner Eltern entgegenlief, sei der Fahrradfahrer nicht ausgewichen, woraufhin

der Junge stürzte.

Der Radfahrer flüchtete daraufhin, er kann wie folgt beschrieben werden:

Es handelt sich um einen Mann, ca. 185 cm groß, heller Hauttyp, bekleidet mit

einer schwarzen Regenjacke und er fuhr ein schwarzes / dunkelgraues

Mountainbike.

Zeugen, die Hinweise bezüglich des Radfahrers oder des Unfallgeschehens geben

können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/75510300

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Riedberg: Erneut hochwertige Fahrzeuge entwendet

Frankfurt (ots) – (po) In der Nacht von Dienstag (12. März 2024) auf Mittwoch

(13. März 2024) entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Kalbach- Riedberg drei

hochwertige Fahrzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mutmaßlich gingen

sie bei den Taten mit dem gleichen Modus Operandi vor und setzten technische

Hilfsmittel ein. Zeugen werden gesucht.

Zwei der drei Fahrzeuge, beides Audi Q7, parkten zwischen 01:00 Uhr und 01:30

Uhr in der Hannah- Arendt- Straße ordnungsgemäß am Straßenrand. Der dritte PKW,

ein Audi Q5, wurde zwischen 23:30 Uhr und 05:00 Uhr aus einer umfriedeten

Hofeinfahrt in der Christiane- Vulpius Straße entwendet.

Die Fahrzeugdiebe nutzten nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich eine

Funkstreckenverlängerung, mit der sie das Signal der Originalschlüssel abfingen.

Somit konnten sie die Fahrzeuge ohne Gewalteinwirkung öffnen, starten und

flüchten.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib

der Fahrzeuge machen können und / oder Hinweise zu den Tätern haben, sich unter

der Rufnummer 069 / 755 – 11400 beim örtlich zuständigen 14. Revier oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

WARNHINWEIS der Polizei:

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei allen Fahrzeugbesitzern, die ein

„Keyless-System“ nutzen, ihre Autoschlüssel in Behältnissen zu lagern, die eine

Funkwellenübertragung verhindern. Vermeiden Sie es, die Fahrzeugschlüssel in der

Nähe von Türen oder Fenstern zu platzieren.

Überprüfen Sie zudem, ob der Schlüssel auch tatsächlich abgeschirmt ist und

versuchen Sie deshalb, Ihr Auto direkt an der Fahrzeugtür zu öffnen. Erst dann

wissen Sie, ob der Schutz funktioniert.

Frankfurt – Innenstadt: Geschädigte und Zeugen nach Streit und Bedrohung gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag, 24.02.2024, kam es um 16:16 Uhr auf der

Konstablerwache durch einen jungen Mann zu zwei Tathandlungen, bei denen er ein

Messer einsetzte.

Zunächst versuchte ein Paar in der B-Ebene am westlichen Aufgang zur Zeil /

Sparkasse einer jungen Frau zu helfen, die mit dem jungen Mann stritt. Die

hilfsbereite Frau (des Paares) wurde von dem jungen Mann weggestoßen. Auf der

Treppe zeigte dieser dem Paar demonstrativ sein Messer im Hosenbund und drohte

ihnen. Die Personalien des geschädigten Paares sind bislang nicht bekannt.

Im weiteren Verlauf hatte der junge Mann mit dem Messer noch einen Disput mit

zwei anderen Männern in Höhe der Fahrgasse. Hier habe er das Messer gezogen und

auch diese bedroht. Die Männer haben sich dann in unbekannte Richtung entfernt.

Der junge Mann, 18 Jahre alt, konnte vorläufig festgenommen werden, das Messer

wurde sichergestellt.

Die Geschädigten, das Paar und die beiden anderen Männer, sowie weitere Zeugen,

die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeidirektion Wetterau

unter der Rufnummer 06031 – 6010.

Bundesautobahn 3: „Millionär“ hat kein Geld und täuscht Autopanne vor

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (13.03.2024) versuchten zwei Männer

auf der A3 an das Geld einer Autofahrerin zu gelangen. Dabei erwies sich eine

vermeintliche Fahrzeugpanne als Teilstück einer dreisten Betrugsmasche, die

darüber hinaus zu einer Nötigung, einem gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr

sowie einer gefährlichen Körperverletzung führte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:25 Uhr, als eine 40-jährige Frau die A3 in

Richtung Würzburg befuhr. An der Anschlussstelle Offenbach-Süd wollte sie in

Richtung Frankfurt-Sachsenhausen abfahren. Im Kurvenbereich näherte sie sich

einem vermeintlichen Pannenfahrzeug, das mitten auf der Fahrbahn stand. Sie

musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen und dem Fahrzeug ausweichen.

Schließlich hielt sie ihren Wagen am Fahrbahnrand an.

Der Fahrer des im Weg stehenden Pkw kam nun zu ihr und gab im gebrochenen

Englisch vor, ein „Millionär aus Dubai“ zu sein, dem seine Kreditkarte

abhandengekommen sei. Der Tank des Fahrzeuges sei leer. Um nun Sprit zu kaufen,

benötige er dringend Bargeld, weshalb er der Frau zwei Ringe anbot, die er von

seinen Fingern zog.

Der Frau kam die Situation seltsam vor, sodass sie einen vorbeifahrenden

Autofahrer zu sich winkte. Zufälligerweise handelte es sich dabei um den

Mitarbeiter einer Polizeibehörde. Als der 41-Jährige ausstieg und sich näherte,

begab sich der „Millionär“ schnellen Schrittes zurück zu seinem Fahrzeug.

Offenbar hat dieser den Polizei-Schlüsselbund um den Hals des herbeigewunkenen

Autofahrers wahrgenommen.

Wie sich dann weiter herausstellte, verfügte das angeblich liegengebliebene

Fahrzeug auch noch über genug Kraftstoffreserven. Denn ein Komplize, der im

Fahrzeug wartete, beschleunigte dieses plötzlich stark und erfasste hierbei

seitlich den ausgestiegenen Autofahrer, welcher danach gegen das Fahrzeug der

Frau geschleudert wurde und zu Boden fiel. Dabei zog sich der 41-Jährige

Verletzungen am Arm zu.

Das Täterduo flüchtete derweil in Richtung Geisfeldkreisel und weiter in

unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die zwei Personen können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 178 bis 185 cm groß,

schlanke Figur, kurze schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart,

südosteuropäische Erscheinung; trug ein schwarzes Jackett, ein schwarzes Hemd

und eine Goldkette.

2.Täter: Männlich, breitere Statur; trug eine schwarze Jacke mit roten Streifen

im Schulterbereich.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant (älteres

Modell) gehandelt haben, welcher eine abgedunkelte Heckscheibe und schwarze

Zierleisten hatte. Auffällig war, dass es ein vermutlich englisches Fahrzeug mit

Linkslenker war, an dem vorne ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift und

hinten einen weißes angebracht waren.

Die Frankfurter Autobahnpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 46400 zu melden.

Frankfurt – Bornheim: Sachbeschädigung durch Graffiti an U-Bahn – eine Person festgenommen, Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Donnerstagabend (13. März 2024) besprühten

drei Personen die eine Seite einer U-Bahn nahezu vollständig mit Farbe. Einer

der Sprayer wurde festgenommen, zwei konnten sich vor Eintreffen der Polizei

entfernen. Zeugen werden gesucht.

Sicherheitsmitarbeiter der VGF bemerkten gegen 20:00 Uhr, dass eine Gruppe von

drei Personen eine U-Bahn im U-Bahntunnel mit Spraydosen besprühte. Die Bahn

stand zwischen der Seckbacher Landstraße und dem Betriebsbahnhof der VGF. Den

Sicherheitsdienstmitarbeitern gelang es einen der Männer bis zum Eintreffen der

zwischenzeitlich verständigten Polizei festzuhalten, er wurde sodann

festgenommen. Die anderen beiden Männer flüchteten in Richtung Betriebshof Ost.

Sie konnten durch die Beamten nicht mehr aufgefunden werden.

Eine erste Schätzung des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 10.000

Euro.

Die beiden flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 185 cm-190 cm groß, schlanke Statur, lange Haare, dunkel gekleidet

Täter 2: männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat und / oder den beiden flüchtigen

Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755-10600 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Feuer in der JVA Preungesheim – Insasse verletzt

Die um 18:18 Uhr alarmierten Rettungskräfte erreichten nur Minuten später die Justizvollzugsanstalt und konnten wegen der entsprechend organisierten Maßnahmen, zügig den Brandort in einem Sicherheitsbereich der JVA erreichen. In einer Haftzelle war eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer wurde schnell gelöscht und unmittelbar danach damit begonnen den Brandrauch zu entfernen. Der Zelleninsasse wollte zunächst die verrauchte Zelle nicht verlassen konnte dann jedoch dem Rettungsdienstpersonal übergeben werden und musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach Abschluss der Entrauchungsarbeiten übernahm die Justizbehörde wieder die Einsatzstelle. Die Polizei untersucht die Ursache des Brandes. Zur Schadenhöhe liegen keine Angaben vor.

Bahnhofsviertel – Person im Main

Frankfurt am Main (ots)

Um 13:52 alarmierten die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle die Einsatzkräfte der Feuerwehr in diesem Falle speziell die Sondereinheit Wasserrettungsdienst und die Kräfte der DLRG. Eine Person war im Main gesehen worden in Höhe der Friedensbrücke. Nach Erreichen der Einsatzstelle wurde sofort mit mehreren Tauchern begonnen nach der Person zu suchen, die mittlerweile nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen war. Dabei suchten die Kräfte den Flussbereich der ersten Sichtung und etwa 100 Meter weiter flussabwärts das Gewässer nach der Person ab. Außerdem wurde von den Kräften der DLRG ein Sonargerät zur Suche eingesetzt. Letztendlich blieb die Suche jedoch erfolglos und wurde etwa 90 Minuten nach Beginn eingestellt. Während der Arbeiten am und auf dem Wasser war die Schifffahrt von der Wasserschutzpolizei angehalten und die Weiterfahrt untersagt worden. Wie die Person in den Main gelangte ermittelt die Polizei.