Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt – Oberau: Nach Unfall abgehauen –

Einen rund 500 Euro teuren Schaden ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem grauen Qashqai zurück. Der Nissan parkte in der Nacht vom 06.03.2024 (Mittwoch) auf den 07.03.2024 (Donnerstag) in einer Hofeinfahrt in der Straße „Taunusblick“. Vermutlich beim Rangieren stieß der flüchtige Autofahrer gegen das Heck des SUV und beschädigte die linke Fahrzeugseite sowie die Parksensorik. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Bad Vilbel – Gronau: Aus Garage bedient –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Diebe in einer Garage in der Nidderstraße zu. Zwischen 19.00 Uhr und 07.30 Uhr suchten die Täter die nicht verschlossene Garage auf und ließen aus einem Nebenraum Werkzeuge von Bosch, Milwaukee und Hilti mitgehen. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter in der Nidderstraße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Werkzeuge machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Bad Vilbel: E-Bike aus Garten verschwunden –

Dreiste Fahrraddiebe schlugen in dem Garten eines Mehrfamilienhauses im Weißdornweg zu. Aus diesem griffen sie sich ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke „Cube“. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe das etwa 2.000 Euro teure Gefährt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.