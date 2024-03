Jugendliche sorgen für Verspätungen im Bahnverkehr

Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) (ots) – Weil sich mehrere Jugendliche am Bahnhof

Kirchhain auf den Gleisen aufhielten, waren gestern Mittag (13.3. / 12 Uhr)

Beamte des Bundespolizeireviers Gießen im Einsatz. Ein Triebfahrzeugführer

beobachtete die Jugendlichen im Gleisbereich, wie sie immer wieder in die Gleise

sprangen und wieder raus, sobald sich ein Zug näherte.

Aufgrund des Vorfalls mussten die nachkommenden Züge ,,auf Sicht“ fahren,

weshalb fünf Züge insgesamt 33 Minuten Verspätung hatten.

Eine Absuche durch die eingesetzte Streife verlief ohne Ergebnis.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei

Das Betreten der Gleisanlagen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern

extrem gefährlich. Züge können sich relativ lautlos nähern und werden daher oft

erst spät bemerkt. Die Gefahr, von durchfahrenden Zügen erfasst und getötet zu

werden, ist sehr groß. Besonders dann, wenn Züge außerplanmäßig verkehren, wie

beispielsweise Güterzüge. Kinder und Jugendliche informieren:

Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder über diese Gefahren sensibilisieren.

Bei Fragen zu diesem Thema können sich Interessierte unter der Tel. 0561/81616 0

an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zu Gefahren an

Bahnanlagen gibt es auch unter www.bundespolizei.de. Solche Aktionen können auch

viel Geld kosten. Auf die Verursacher (ggf. die Eltern) können bei solchen

Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz (variiert im dreistelligen

Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der Verkehrsunternehmen zukommen.

Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht

werden.

Kirchhain: Renault zerkratzt

An einem roten Renault Clio hinterließen Unbekannte Kratzer entlang der gesamten linken Seite und Heckklappe. Der etwa 1.500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Mittwoch, 6. März, 12 Uhr, und Freitag, 8. März, 12 Uhr, in der Stettiner Straße. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Lahntal: Unfall auf B62

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 39-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag, 14. März, auf der Strecke von Sterzhausen nach Caldern nach rechts von der B62 ab. In Höhe eines Pendlerparkplatzes prallte der PKW gegen 6.05 Uhr gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus Kirchhain und brachten ihn vermutlich schwerverletzt ins Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die B62 bis etwa 8 Uhr gesperrt.

Stadtallendorf: Riskante Überholversuche?

Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, nachdem der unbekannte Fahrer eines weißen VW Busses am Dienstag, 5. März, offenbar einen riskanten Fahrstil an den Tag legte. Zunächst versuchte er wohl gegen 13.45 Uhr auf der L3048 zwischen Kleinseelheim und Kirchhain, kurz vor dem Kreisverkehr in Amöneburg trotz bestehendem Überholverbots einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der Fahrer von dem Vorhaben ablassen und sich wieder auf der Spur einordnen. Der Fahrer fuhr weiter über die B62 in Richtung Stadtallendorf und setzte kurz vor dem Bahnübergang bei der Abfahrt in Richtung Alsfeld erneut zum Überholen an. Offenbar nur durch eine Vollbremsung des vorausfahrenden Fahrzeugs kam es dabei nicht zum Unfall. Anschließend fuhr der VW Bus weiter in Richtung Alsfeld. Die Polizei sucht Zeugen sowie Personen, die aufgrund des weißen VW Busses abbremsen oder ausweichen mussten (Telefonnummer 06428/93050).