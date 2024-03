Unbekannte Täter beschädigen Schaufensterscheibe

Frielendorf – Tatzeit: Dienstag, 12.03.2024, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 13.03.2024, 12:30 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch eine Schaufensterscheibe in der Hauptstraße in Frielendorf beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe eines Blumengeschäftes und verursachten einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.