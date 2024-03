Vollsperrung der A 7 nach schwerem Verkehrsunfall Höhe Motten Uttrichshausen (ots)

Aktuell (17:30 Uhr) kommt es auf der A 7 in Höhe Motten (km 584) in beiden Fahrtrichtungen zu einer Vollsperrung aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind dort zwischen dem Autobahndreieck Fulda und Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Süden zwei LKW zusammengestoßen.

Offenbar ist dabei zumindest ein LKW in Brand geraten, es kommt zu starker Rauchentwicklung.

Über Unfallursache und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Ob bei dem Verkehrsunfall Personen verletzt wurden, ist bislang unklar.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind auf der Anfahrt.

Unfall mit Leichtverletztem

Künzell. Am Mittwoch (13.03.) kam es gegen 7:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin aus Künzell befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Peter-Henlein-Straße. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß sie aus noch unklarer Ursache mit einem vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Pedelec-Fahrer aus Künzell zusammen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt wurde. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 4.800 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Donnerstag (14.03.), gegen 7.20 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen weißen Mercedes-Vito ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Mühlenstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Vito am linksseitigen Heck, wodurch Schaden von circa 1.500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Mittwoch (13.03.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Skoda-Oktavia-Fahrer aus Suhl die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim. Im Bereich der Unfallstelle befand sich nach aktuellem Kenntnisstand am rechten Fahrbahnrand ein mit Schrittgeschwindigkeit fahrender 48-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Gerbershausen mit eingeschalteter Rundumleuchte zwecks einer Streckenkontrolle. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Skoda-Fahrer nahezu ungebremst auf den Astra. Hierdurch brach das Heck aus und stieß gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Die beiden Pkw-Fahrer wurden leichtverletzt und mittels Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Am Lkw entstand geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auch etwa 48.500 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Flieden. In der Straße „Am Mühlbach“ stahlen Unbekannte zwischen dem 2. März und dem 13. März beide amtlichen Kennzeichen FD-AP 3949 von einem grauen Ford Fiesta. Das Auto stand auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de