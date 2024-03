Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 14. März 2024

Hanau (ots)

Nach Festnahmeerfolg Ende Februar im Zusammenhang mit mehreren Raubstraftaten in Hanau und Umgebung – Festnahme und Vollstreckung von vier weiteren Durchsuchungsbeschlüssen

(fg) Nach mehreren Raubstraftaten in der Hanauer Innenstadt sowie in der nahen Umgebung verzeichneten die Staatsanwaltschaft Hanau, die Kriminalpolizei im Haus des Jugendrechts sowie das Kommissariat 11 in Hanau Ende Februar einen Ermittlungserfolg (wir berichteten, 29. Februar 2024). Letztlich konnten vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden, die sich nach Vorführung vor dem Haftrichter nunmehr in Untersuchungshaft befinden.

Weitere Ermittlungen: Erneute Durchsuchungsbeschlüsse sowie eine vorläufige Festnahme

Durch die zeitnahe Auswertung sichergestellter Beweismittel konnten die Ermittler in der Folge Hinweise auf vier weitere Tatverdächtige erlangen. Das Amtsgericht Hanau erließ entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen, welche am Mittwochmorgen (13. März 2024) zeitgleich vollstreckt werden konnten. Drei der Tatverdächtigen sind 16 Jahre, einer 21 Jahre alt. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem zahlreiche Beweismittel. Einer der 16-jährigen Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt werden. Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen.

Nach den Festnahmen Ende Februar können die Staatsanwaltschaft Hanau sowie die Hanauer Kriminalpolizei also erneut einen Ermittlungserfolg mitteilen. Die „kurzen Wege“ im Haus des Jugendrechts dürften einen wichtigen Beitrag zur schnellen Ermittlung der weiteren Tatverdächtigen geleistet haben. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derweil an.

Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern: 47-Jähriger in Untersuchungshaft

(lei) Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Erwerbs und Besitzes kinderpornographischer Inhalte haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei jüngst Ermittlungen gegen einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Die Ermittler werfen ihm vor, in den vergangenen Tagen in mindestens zwei Fällen in sexueller Absicht Kontakt zu Minderjährigen gesucht zu haben und ihnen gegenüber körperlich übergriffig geworden zu sein.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der 47-jährige Tatverdächtige am Montagnachmittag (11. März) in Ravolzhausen zwei siebenjährige Mädchen auf dem Nachhauseweg von ihrer Schule angesprochen und ihnen kinderpornografisches Material auf seinem Handy gezeigt haben. Eines der Mädchen soll er zudem umarmt und auf den Kopf geküsst haben, ehe die beiden Kinder weiterliefen. Überdies soll der Tatverdächtige bereits am 6. März in Rudigheim eine zehnjährige Schülerin ebenfalls mittags auf dem Nachhauseweg angesprochen und auch ihr entsprechendes Videomaterial vorgespielt haben, bevor sich das Mädchen entsprechend aus der Situation flüchten konnte.

Auf die Spur waren die Fahnder dem Verdächtigen gekommen, nachdem er im Februar bei einem Vorfall in Ronneburg aufgefallen war. Dort soll er ebenfalls ein Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen haben, ohne dass es dabei jedoch zu strafbaren Handlungen gekommen war, da die Sechsjährige in dem Moment weggerannt war. Anhand von Zeugenhinweise hatten sich hier Hinweise auf ein von ihm genutztes Fahrzeug ergeben. In diesem konnten ihn Polizeibeamte am Dienstag (12. März) wartend im Bereich einer Schule in Ravolzhausen antreffen und vorläufig festnehmen. Im Zuge der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten mehrere elektronische Endgeräte aufgefunden und sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden. Auf dem Mobiltelefon des 47-Jährigen fanden die Beamten bereits entsprechendes kinderpornografisches Material, weswegen gegen ihn nun auch diesbezüglich entsprechend ermittelt wird (§ 184b Strafgesetzbuch).

Der einschlägig vorbestrafte Beschuldigte wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hanau vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an; der Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Für den Fall, dass Kinder von Fremden angesprochen werden, gibt die Polizei generell folgende Verhaltenstipps:

Regelmäßige Gespräche mit Ihrem Kind sind wichtig, schaffen Vertrauen und geben Sicherheit. Legen Sie Regeln für den Schulweg bzw. auch für die Freizeit fest. Der kürzeste Weg ist nicht immer der Sicherste. Schicken Sie Ihr Kind möglichst in Begleitung anderer Kinder los. Zeigen Sie Ihrem Kind verlässliche Ansprechstellen und sogenannte „LEON Hilfe-Inseln“ auf dem Weg, wo es sich Hilfe holen kann.

Kinder müssen lernen, dass sie eine Aufforderung / einen Zuruf durch Fremde ignorieren und weitergehen dürfen. Erklären Sie Ihrem Kind, dass „Nein“-Sagen nicht unhöflich ist und es ohne Ihre Erlaubnis nicht mit Fremden mitgehen oder in deren Auto steigen darf.

Erklären Sie Ihrem Kind, wie es sich im Notfall verhalten soll, wenn Fremde aufdringlich werden:

Laut um „Hilfe“ rufen

Nicht verstecken, sondern zu anderen Erwachsenen rennen und um

Hilfe bitten

Hilfe bitten Mit dem Handy (sofern vorhanden) die Notrufnummer 110 wählen

Wenn Ihr Kind berichtet, von einer fremden Person angesprochen oder bedrängt worden zu sein, bemühen Sie sich Ruhe zu bewahren, hören Sie aufmerksam zu und schenken Sie ihm Glauben. Loben Sie es dafür, dass es sich Ihnen anvertraut und vermitteln Sie Sicherheit. Verständigen Sie in solch einem Fall auch umgehend die Polizei.

Geldkassetten aus Lastkraftwagen geklaut – Hanau

(cb) Ein 33-jähriger Lastkraftwagen-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen mit seinem Gefährt den Industrieweg, als er, gegen 6.45 Uhr, durch eine Person angehalten wurde. Der etwa 30 Jahre alte Mann mit athletischer Figur und einem Dreitagebart wies den LKW-Fahrer daraufhin, dass etwas am Heck des Lastkraftwagens heraushängen würde. Der Unbekannte war mit einem beigen Hoodie sowie Bluejeans bekleidet. Aufgrund des Hinweises stieg der 33-Jährige aus und begab sich zur LKW-Rückseite. Vermutlich nutzte ein weiterer, bislang unbekannter Täter, diesen Moment aus, um die Beifahrertür des Fahrerhauses zu öffnen und aus der dortigen Kabine vier Geldkassetten sowie einen Rucksack zu entwenden. Im Anschluss fuhren der „Anhalter“ sowie der Unbekannte gemeinsam mit einem schwarzen BMW in unbekannte Richtung davon. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Unfallflucht: Wer beschädigte den weißen Citroen? – Hanau/Kesselstadt

(jm) Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Liebigstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 4 und 19 Uhr die linke Heckleuchte eines geparkten weißen Citroen C1 und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

PKW-Anhänger in der Bauhofstraße gestohlen – Linsengericht / Altenhaßlau

(fg) Unbekannte haben einen in der Bauhofstraße abgestellten PKW-Anhänger des Herstellers TEMARED entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern. Am Anhänger war ein GN-Kennzeichenschild mit der Ziffernfolge 300 angebracht. Offenbar knackten die Unbekannten zuvor das Schloss des abgestellten Anhängers, ehe sie flohen. Die Polizei in Gelnhausen sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Diebe stahlen Kupferkabel von Baustelle – Offenbach

(cb) Unbekannte haben das vergangene Wochenende eine Baustelle in der Kettelerstraße (90er Hausnummern) heimgesucht und dort Kupferkabel geklaut. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Baustellengelände. Insgesamt entwendeten sie drei Kupferkabelstränge. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Kripo-Nummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer kann Angaben zum grauen Anhänger machen? -Seligenstadt/Froschhausen

