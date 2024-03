Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person, Limburg, Herderstraße, Montag 11.03.2024, 07:30 Uhr

(oze)Am Montagmorgen überrollte ein PKW in der Herderstraße den Fuß eines Fußgängers und fuhr dann einfach weiter.

Ein Fußgänger überquerte Montag gegen 07:30 Uhr hinter einem schwarzen BMW die Herderstraße. Aus unbekannten Gründen setzte das Fahrzeug zurück und fuhr dem Mann über den Fuß. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Danach entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Verletzte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus und informierte die Polizei über den Vorfall. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen bezüglich einer Unfallflucht aufgenommen. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06436) 9140-0 melden.

Betrunken ein 25 Km/h Auto geführt,

Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 01:00 Uhr

(oze)Polizeibeamte bewiesen in Weilburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den richtigen Riecher. In der Limburger Straße zogen die Polizeibeamten einen betrunkenen Fahrzeugführer eines sogenannten „Leichtkraftfahrzeug“ aus dem Verkehr.

Eine Streife der Weilburger Polizei kontrollierte gegen 01:00 Uhr mehrere Pkw im Innenstadtgebiet. Bei der Kontrolle des 25 Km/h Autos, fiel den Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen Mann einen Wert von zwei Promille. Daher musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 46-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs, Brechen, Limburger Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 09:55 Uhr bis 11:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag sind bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Niederbrechen viele Autofahrer negativ aufgefallen. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes überwachten in der Limburger Straße die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Messzeit von 100 Minuten passierten 328 Fahrzeuge das Messgerät. 41 davon waren zu schnell unterwegs und wurden daher „geblitzt“. Zwei fuhren so schnell, dass es zu einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Vollkommen übertrieben hatte es ein Autofahrer, der mit 90 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h abgelichtet wurde. Er wird sich nun auf ein Fahrverbot einstellen müssen.