Bergstrasse

Lampertheim: Büro im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Zwischen Mittwochnachmittag (13.03.), 16.00 Uhr und

Donnerstagmittag (14.03.), 13.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Kriminelle in

das Büro eines Betriebes in der Kaiserstraße ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam ins Gebäude ein. Sie

erbeuteten anschließend unter anderem Geld und einen Wandtresor samt Inhalt. Die

Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim aufgenommen.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06252/7060 mit der Kripo in

Verbindung zu setzen

Birkenau: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Birkenau (ots) – Am Donnerstag (14.03.), in der Zeit zwischen 9.15 und kurz vor

11.00 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Janhstraße getrieben und sich

Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie hebelten die Terrassentür auf

und durchwühlten im Anschluss Schränke und Behältnisse. Dabei fiel den Tätern

unter anderem Schmuck und Geld in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht

an.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall

betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die

Beamten zu erreichen.

Bensheim: 34-Jähriger schlägt Räuber in die Flucht/Zeugen und Verdächtiger mit Verletzung am Auge gesucht

Bensheim (ots) – Ein 34 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Donnerstag

(14.03.), kurz vor 1.00 Uhr, in der Schwanheimer Straße, vor der

Hauptunterführung des Bahnhofes, von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen

Glasflasche bedroht. Der Kriminelle forderte die Herausgabe der Bauchtasche und

des Handys. Der 34-Jährige schlug dem Angreifer daraufhin mit der Faust ins

Gesicht, worauf der Unbekannte ohne Beute zu Fuß vom Tatort flüchtete. Der

34-Jährige zog sich an der abgebrochenen Flasche bei der Auseinandersetzung eine

leichte Verletzung an der Hand zu. Der Angreifer dürfte eine auffällige

Verletzung im Bereich eines Auges davongetragen haben.

Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und dünn. Der

Mann war blond, hatte kurze, an den Seiten rasierte Haare und einen Vollbart. Er

trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Adidas-Jogginghose mit rot-weißen

Streifen. Hosen und schwarze Handschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der

Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen

versuchten Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche

Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der

Telefonnummer 06252/7060.

Heppenheim: Erdgeschosswohnung im Visier von Kriminellen

Heppenheim (ots) – In der Weinheimer Straße brachen in der Zeit zwischen

Dienstag (12.03.), 8.30 Uhr und Mittwoch (13.03.), 21.30 Uhr, unbekannte Täter

in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die ungebetenen

Besucher verschafften sich durch die Terrassentür zunächst Zugang in die

Räumlichkeiten, flüchteten anschließend aber ohne Beute. Durch ihr rabiates

Vorgehen hinterließen sie jedoch einen Schaden von rund 3000 Euro.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise

unter der Rufnummer 06252/7060.

Lorsch: Einbrecher erbeuten Schmuck

Lorsch (ots) – Am Mittwoch (13.03.) drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 9.00

und 12.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus „Im Neuen Garten“ ein

und entwendeten dort Schmuck. Zuvor durchsuchten die ungebetenen Besucher

mehrere Zimmer.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die Ermittlungen und bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Handtaschenraub am späten Mittwochabend (13.3.) hat

die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 22.45 Uhr wurde eine 64 Jahre alte Frau in

der Bornstraße von einem bislang noch unbekannten Täter von hinten gestoßen und

entriss ihr dabei die Handtasche mit Bargeld, einem Mobiltelefon und

persönlichen Dokumenten. Mit seiner Beute flüchtete der Kriminelle anschließend

in Richtung Untere Mühlstraße / Ortskern. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen

verlief noch ohne Erfolg. Laut Zeugenaussage war der Tatverdächtige zwischen 17

und 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte ein südländisches

Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem dunklen / anthrazitfarbenen

Kapuzenpullover und einer Jeans. Das Kommissariat 10 der Darmstädter

Kriminalpolizei (06151/969-0) hofft in dieser Sache auf Mithilfe aus der

Bevölkerung. Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht

aufgefallen?

Darmstadt: Mit 66 km/h auf dem Mofa unterwegs – Anzeige gegen 16-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 16-Jähriger muss sich nach einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch (13.3.) in einem Verfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Streifen des 2. Polizeireviers hatten gegen 12.20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Michaelisstraße durchgeführt. In diesem Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gegen 13 Uhr fiel den Beamtinnen und Beamten ein Rollerfahrer mit 66 km/h auf dem Tacho auf. Die Polizeikräfte stoppten den 16-Jährigen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller laut Betriebserlaubnis maximal 30 km/h fahren sollte und der Jugendliche lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt. Für den Jungen aus Weiterstadt war die Fahrt damit unfreiwillig zu Ende. Der Roller wurde sichergestellt und der Fahrer auf die Wache gebracht, wo er den Eltern übergeben wurde. Die Streifen erstatteten Strafanzeige.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßt Münster als 15. Kommune im Landkreis Darmstadt-Dieburg in der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Münster (ots) – Die Gemeinde Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt an der

landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS teil. Im Rathaus in Münster begrüßte

Polizeipräsident Björn Gutzeit die Gemeinde am Donnerstagmorgen (14.3.)

offiziell. Anschließend überreichte er Bürgermeister Joachim Schledt das

KOMPASSbegrüßungsschild.

„Ich freue mich, dass die Gemeinde Münster an der Sicherheitsinitiative

teilnimmt und so dazu beiträgt, dass sowohl die gute Sicherheitslage weiter

erhalten als auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig

gestärkt werden kann. Mit dem gemeinsamen Ausbau der Sicherheits- und

Präventionsarbeit können sich zukünftig alle Menschen in Münster noch aktiver an

ihrer Sicherheitspolitik beteiligen und dadurch einen wichtigen Beitrag für die

Sicherheit dieser schönen Gemeinde leisten“, sagte Polizeipräsident Björn

Gutzeit bei der Begrüßung. Mit Münster nehmen bereits mehr als die Hälfte aller

südhessischen Städte und Gemeinden am KOMPASSprogramm teil. Nach Dieburg ist

Münster nun die 40. KOMPASSkommune in Südhessen und die 15. Kommune im Landkreis

Darmstadt-Dieburg.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des hessischen

Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen. Es zielt auf eine

nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und eine noch engere Zusammenarbeit zwischen

Polizei, Kommune und den Bürgerinnen und Bürgern ab. Die hessische Polizei

bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern

spezifische Sicherheitsbedürfnisse wie beispielsweise Sorgen und Ängste der

Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues

Lösungsangebot zu entwickeln.

Eine wichtige Schlüsselfigur des KOMPASSprogramms stellt dabei

Polizeihauptkommissar Michael Becker dar. Er steht als sogenannter Schutzmann

vor Ort für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Münster zur Verfügung.

Michael Becker wird, wie auch bereits in der Vergangenheit, weiterhin als

Ansprechpartner präsent sein und im engen Austausch mit der Kommune und deren

Anwohner stehen.

„Wir freuen uns sehr, jetzt auch Teil des KOMPASSprogramms zu sein und so einen

wichtigen Beitrag zur Prävention zu leisten. Schon jetzt danken wir allen

Beteiligten für ihren Einsatz. Unser Ziel ist es, Sorgen, Nöte, Ängste und

mögliche Konflikte zu erkennen und idealerweise zu lösen, bevor daraus überhaupt

erst ein Problem entstehen kann. Das wollen wir schaffen, indem wir miteinander

ins Gespräch kommen und bestehende Angebote noch besser vernetzen. Ich kann alle

Bürgerinnen und Bürger nur dazu ermutigen, sich aktiv mit einzubringen. Eine

erste Möglichkeit dafür bietet eine Bürgerbefragung, die in Kürze startet. Auf

Basis dieser Informationen können wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, denn in

Münster soll sich jede und jeder immer wohl und sicher fühlen“, so der

Bürgermeister der Gemeinde Münster, Joachim Schledt.

Zur Aufnahme in das Kommunalprogramm überreichte Polizeipräsident Björn Gutzeit

Bürgermeister Joachim Schledt das KOMPASSstarterset und wünschte ihm viel Erfolg

bei der weiteren Zusammenarbeit und dem Ausbau der Sicherheits- und

Präventionsarbeit. Auch das KOMPASSbegrüßungsschild, welches für den Start der

Zusammenarbeit mit dem Land Hessen steht und dokumentiert, dass Münster nun Teil

der hessischen Sicherheitsinitiative ist, wurde Herrn Schledt überreicht.

Weitere Kommunen, die Interesse an der Initiative haben, können sich gerne

jederzeit per E-Mail unter kompass.ppsh@polizei.hessen.de an das

Polizeipräsidium Südhessen wenden. Alle Informationen zu KOMPASS sind im

Internet unter www.kompass.hessen.de zu finden.

Darmstadt / Weiterstadt: 34-Jähriger nach Verfolgungsfahrt und Fahndung festgenommen

Darmstadt (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt am frühen Mittwochmorgen (14.3.)

wurde ein 34-Jähriger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen und muss

sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Streifen des 1. und 3. Polizeireviers hatten gegen 1.45 Uhr eine Kontrollstelle in der Gräfenhäuser

Straße eingerichtet. Gegen 3 Uhr fuhr ein Fahrzeug, ohne auf die Anhaltezeichen

oder die Polizeikräfte zu achten, durch die Verkehrskontrolle und flüchtete mit

hoher Geschwindigkeit über die Landesstraße 3113 und die Arheilger Straße in

Richtung Weiterstadt. Umgehend wurde eine Großfahndung nach dem Fluchtfahrzeug

eingeleitet. Im Rahmen der Verfolgung konnte das Fahrzeug im Bereich eines

Bankinstituts in der Darmstädter Straße aufgefunden werden. Vom Fahrer fehlte

jedoch jede Spur. Gegen 4 Uhr stoppten die Einsatzkräfte schließlich ein Taxi in

Weiterstadt und nahmen den Fahrgast und mutmaßlich flüchtigen Fahrer vorläufig

fest. Ein Alkoholtest verlief negativ, auch gab es keine Anzeichen für eine

Drogenbeeinflussung. Warum der 34 Jahre alte Mann die Flucht ergriffen hatte,

ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. Es wurde Strafanzeige

wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet.

Darmstadt: Mit 66 km/h auf dem Mofa unterwegs / Anzeige gegen 16-Jährigen

Darmstadt (ots) – Ein 16-Jähriger muss sich nach einer Geschwindigkeitsmessung

am Mittwoch (13.3.) in einem Verfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Streifen des 2. Polizeireviers hatten

gegen 12.20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Michaelisstraße

durchgeführt. In diesem Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30

km/h. Gegen 13 Uhr fiel den Beamtinnen und Beamten ein Rollerfahrer mit 66 km/h

auf dem Tacho auf. Die Polizeikräfte stoppten den 16-Jährigen. Im Rahmen der

Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller laut Betriebserlaubnis maximal

30 km/h fahren sollte und der Jugendliche lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung

besitzt. Für den Jungen aus Weiterstadt war die Fahrt damit unfreiwillig zu

Ende. Der Roller wurde sichergestellt und der Fahrer auf die Wache gebracht, wo

er den Eltern übergeben wurde. Die Streifen erstatteten Strafanzeige.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Raupenbagger im Visier Krimineller/Diesel und GPS-System entwendet/Wer hat den Abtransport bemerkt?

In der Nacht zum Donnerstag (14.03.) haben Kriminelle aus dem Tank eines Raupenbaggers auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck etwa 600 Liter Diesel abgepumpt und aus dem Bagger das GPS-System sowie zwei dazugehörige Sensoren entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Rüsselsheim: Blauer BMW-Kombi gestohlen/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (14.03.) haben Kriminelle einen blauen 5er BMW-Kombi entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-DK 333 war in der Virchowstraße abgestellt. Wenige hundert Meter entfernt, in der Robert-Bunsen-Straße, scheiterten in der Nacht vermutlich die gleichen Täter beim Versuch einen dort geparkten BMW zu erbeuten. In diesem Fall wurde das Schloss des Fahrzeugs beschädigt und eine Scheibe zerstört.

Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit den Fällen betraut. Unter der Telefonnummer 06142/696-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.