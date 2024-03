Karlsruhe – 43-Jähriger löst Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Südstadt aus

Karlsruhe (ots) – Ein 43-jähriger Mann, der sich offenbar in einer psychischen

Ausnahmesituation befand, löste am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher

Südstadt einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus.

Der 43-Jährige sollte aufgrund eines bestehenden Unterbringungsbeschlusses in

eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden. Da der Betroffene den vor Ort

anwesenden Mitarbeitern der Klinik den Zutritt zu seiner Wohnung verweigerte,

verständigten diese gegen 14:30 Uhr die Polizei. Auch den Beamten gegenüber

verhielt sich der Mann unkooperativ, weshalb zur zwangsweisen Öffnung der

Wohnungstür zusätzlich die Berufsfeuerwehr Karlsruhe nachgefordert wurde.

Gegen 17 Uhr gelang es den eingesetzten Polizeibeamten schließlich die Wohnung

des 43-Jährigen zu betreten und diesen in Gewahrsam zu nehmen. Der Betroffene

blieb dabei unverletzt. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik

eingeliefert.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Marienstraße zwischen der Schützen- und

Baumeisterstraße für ungefähr zwei Stunden gesperrt, weshalb es in diesem

Bereich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls an der Bahnstrecke

Karlsruhe (ots) – Am Donnertag (14. März) wurde die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe informiert, dass es durch unbekannte Täter auf der Bahnstrecke 3443

zwischen Karlsruhe-Knielingen und Wörth (Pfalz) zu einem Glasfaser- sowie

Kupferkabeldiebstahl gekommen ist.

Gegen 04:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich

Karlsruhe-Knielingen ein Kabelschacht geöffnet und das darin befindliche

Glasfaserkabel durchtrennt. Weiterhin wurden noch ca. 150 Meter Kupferkabel

entwendet, welches für die Erdung benötigt wird.

Der Bahnverkehr auf der Strecke 3443 zwischen Karlsruhe – Wörth (Pfalz) ist

aufgrund der nun erforderlichen Reparaturarbeiten an Signalkabeln aktuell stark

beeinträchtigt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen der Störung

Öffentlicher Betriebe sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft

machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 12016 0

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Erfolgreiche Reanimation am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend (13. März) wurde die Bundespolizei am

Karlsruher Hauptbahnhof aufgrund eines medizinischen Notfalls am Gleis 1

alarmiert. Eine ältere Frau lag bewusstlos am Boden in der Regionalbahn.

Gegen 18:40 Uhr wurde die Bundespolizei über einen medizinischen Notfall am

Gleis 1 des Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Vor Ort konnte in der

Regionalbahn eine 63-jährige Person, welche bewusstlos am Boden lag, aufgefunden

werden. Die Frau wurde bereits durch eine im Zug befindliche Ärztin sowie

weitere Reisende reanimiert. Die alarmierte Streife der Bundespolizei

unterstützte bzw. übernahm die weiteren Reanimationsmaßnahmen. Nach dem

Eintreffen der Rettungswagenbesatzung und des Notarztes wurde die Reanimation in

ständigem Wechsel mit den Bundespolizisten durchgeführt bis ein Puls bei der

Person wieder vorhanden war. Die Frau wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in

ein Krankenhaus verbracht.

Ettlingen sowie Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots) – Ettlingen: Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit

zwischen 10:30 Uhr und 17:00 Uhr in eine Wohnung in der Pforzheimer Straße in

Ettlingen ein.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher Schränke und

Schubladen und entwendeten Bargeld. Der entstandene Diebstahlschaden kann

derzeit noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe:

Am Mittwochabend zwischen 17:40 Uhr und 21:30 Uhr gelangten Einbrecher über eine

gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere eines Einfamilienhauses in der

Weinbrennerstraße in Karlsruhe. Die Diebe durchwühlten in sämtlichen Räumen die

Schränke und nahmen auf ihrem Beutezug Goldmünzen, diverse Schmuckstücke sowie

Bargeld an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den beiden Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.