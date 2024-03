Zur falschen Zeit am falschen Ort

Bingen – Sprendlingen (ots)

Am 14.03.2024 gegen 15:45 Uhr befand sich eine Streife der Polizei Bingen in einem anderen Einsatz in Höhe der Eisdiele in Sprendlingen. Sie staunten hierbei nicht schlecht, als trotz ihrer Anwesenheit, ein bereits amtsbekannter und nicht im Besitz eines Führerscheins befindlicher Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen ohne Helm auf einem Motorroller an ihnen vorbeifahren wollte. Der 34-jährige Fahrer wurde kurzerhand einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass keine aktuelle Versicherung für den Motorroller bestand und lediglich das Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war. Dem nicht genug, konnten die Beamten auch deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille, was zur Entnahme einer Blutprobe führte. Der Fahrer wird sich nun zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit am Steuer verantworten müssen.

Mainz – Oberstadt Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mainz – Oberstadt (ots) – Ein 58-jähriger Mainzer fährt mit seinem Motorrad am

13.03.24, ca. 11:55 Uhr die Pariser Straße entlang in Fahrtrichtung Innenstadt.

In Höhe der Kreuzung zur Straße „Am Stiftwingert“ bremsen die Fahrzeuge vor dem

Mainzer, weshalb er selbst bremsen muss. Hierbei rutscht er weg und stürzt auf

seine linke Schulter, ohne jedoch mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Er

wird durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus

gebracht.

Mainz – Oberstadt Diebstahl von Schulranzen

Mainz – Oberstadt (ots) – Am gestrigen Nachmittag meldete sich eine Frau im

Altstadtrevier und erklärte, dass der Schulranzen ihres Sohnes gestohlen wurde.

Ihr 16-jähriger Sohn hatte am Freitag zwischen 14:00 – 16:00 Uhr auf der

Bezirkssportanlage in der Schillstraße/ Oberstadt Fußball gespielt und seinen

Ranzen auf einer Bank abgestellt. Als er später zur Bank zurückkehrte, fehlte

der Schulranzen samt Schulunterlagen und Schul-Tablet.

Wer am 08.03.24, 14:00 – 16:00 Uhr im Bereich der Bezirkssportanlage auffällige

Personen beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer

06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots)

In gleich zwei Fällen zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.3.2024 berauschte Fahrer von Kfz aus dem Verkehr. Gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Streife einen 22-Jährigen mit seinem PKW auf der A 61 bei Waldlaubersheim. Der junge Mann zeigte bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss. Da er den Konsum von Drogen auch einräumte, wurde dem 22-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mindestens mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Einen Sattelzug, der auf der A 61 in Schlangenlinien geführt werde, meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 18 Uhr. Diesen konnte ein Streifenteam der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei Westhofen auf dem Parkplatz Rotenstein kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-jährigen Trucker ergab fast 1,9 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der 58-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen, sowie mit dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe.

