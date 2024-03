Mann von Jugendlichen überfallen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend, um 21.30 Uhr, meldete sich ein

36-jähriger Mann bei der Polizei. Zwei Jugendliche hätten gerade versucht ihn in

der Adolph-Kolping-Straße auszurauben. Nach den bisherigen Ermittlungen

forderten die Täter zunächst Geld von dem Geschädigten. Da er dies jedoch

verneinte, forderten die beiden den Rucksack des 36-Jährigen. Erst als er einen

niedrigen Geldbetrag aushändigte, gab sich einer der Tatverdächtigen zufrieden

und flüchtete. Der zweite Räuber wollte aber mehr und griff nach dem Geldbeutel.

Weil der 36-Jährige sein Portemonnaie nicht los lies, trat der Jugendliche nach

dem Mann, ohne ihn zu treffen. Danach flüchtete auch er, jedoch ohne Beute. Laut

Beschreibung hatten beide Täter eine helle Hautfarbe, waren schlank, zirka 15

Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Der größer wirkende der beiden soll eine

Körpergröße zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter gehabt haben. Er hatte ein rotes

Halstuch vor dem Gesicht. Der zweite Tatverdächtige soll zwischen 1,60 Meter und

1,75 Meter groß sein. Er trug während der Tat eine längere schwarze Jacke. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder

kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Geldbeutel gefunden – Geld und Bankkarte fehlt

Kaiserslautern (ots) – Die Hoffnung auf einen ehrlichen Finder hat sich in

diesem Fall leider nicht bewahrheitet: Ein 56-jähriger Mann verlor bereits

letzten Freitag, 8. März 2024, seinen Geldbeutel in der Bäckerei eines

Supermarktes in der Mainzer Straße. Dort hielt er sich gegen 12 Uhr auf. Am

nächsten Tag folgte die vermeintliche Erleichterung. Das Portemonnaie wurde

aufgefunden und in der Bäckerei abgeben. Als der Mann in der Börse nachsah,

bemerkte er aber, dass das Bargeld und die Bankkarte fehlten. Noch schlimmer:

Der unehrliche Finder hatte die gestohlene Karte bereits benutzt und damit

eingekauft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Geldbeutel gefunden hat, oder weitere

Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Bei Kontrolle Diebesgut gefunden

Kaiserslautern (ots) – Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte am

Dienstagnachmittag am Fackelrondell. An einer Bushaltestelle kontrollierten die

Polizisten einen 22-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg.

Hierbei entdeckten sie in seinem Rucksack ein T-Shirt, bei dem sogar noch die

Diebstahlsicherung befestigt war. Nach einer Überprüfung in dem betroffenen

Kleidergeschäft bestätigte sich der Verdacht: Das Oberteil war geklaut. Die

Beamten stellten das Diebesgut sicher und erfassten eine Anzeige wegen des

Verdachts des Ladendiebstahls. In dem Rucksack des jungen Mannes befanden sich

aber noch weitere Artikel, für die er keinen Kaufnachweis vorlegen konnte. Daher

wird auch in diesen Fällen weiterhin ermittelt. |kfa

Unfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte

ein Autofahrer am Mittwochmittag zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz

des TEDI-Marktes in der Mannheimer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der

unbekannte Fahrer beim Ausparken den daneben geparkten VW Caddy streifte. Ohne

sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallfahrer. Hinweise auf

das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369-2150 entgegen. |ma

BMW gerammt und abgehauen (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Merkurstraße 10 kam es am Mittwoch, 13. März, zu einer Unfallflucht. Eine

29-Jährige parkte ihren BMW ordnungsgemäß im Zeitraum von 18 bis 18:30 Uhr vor

dem Geschäft. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie an der hinteren

Tür der Beifahrerseite, der hinteren Felge sowie an der Stoßstange einen

„frischen“ Unfallschaden fest. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Er

hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Daraufhin fuhr die

Geschädigte zur Polizei und meldete den Schaden. Nach ersten Ermittlungen gehen

die Beamten davon aus, dass der unbekannte Parkrempler beim Ausparken den weißen

BMW rammte. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 360-2250

entgegen. |cla

Parkrempler abgestritten

Kaiserslautern (ots) – Eine 24-Jährige parkte am Mittwoch, 13. März, um 12.30

Uhr, ordnungsgemäß ihren Wagen in der Gutenbergstraße. Als die Frau gegen 15:30

Uhr zu ihrem Kia zurückkehrte, stelle sie eine Streifspur an der hinteren

Stoßstange der Fahrerseite fest. Die Kia-Fahrerin rief daraufhin bei der Polizei

an. Hinter dem Fahrzeug der Frau stand ein Opel Vectra, bei dem die Beamten

einen entsprechenden Streifschaden feststellten. Die Polizisten ermittelten den

73-jährigen Halter des Opels. Der Mann stritt ab, den Unfall verursacht zu

haben. Die Ermittlungen dauern an. Wer den Parkrempler beobachtet hat, darf sich

bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

melden. |cla

Dieb klaut E-Zigaretten und flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Diebstahl kam es am Mittwoch, 13. März, gegen 12

Uhr, in einem Geschäft in der Richard-Wagner-Straße. Eine 40-jährige

Mitarbeiterin beobachtete, wie eine männliche Person den Laden betrat und sich

bei den Verkaufsständen aufhielt. Der unbekannte Dieb schaute sich noch kurz um,

griff anschließend nach zwei E-Zigaretten und verließ fluchtartig das Geschäft

in Richtung Bahnhof. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter allerdings

nicht mehr ausfindig machen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Männliche

Person, 1,65 Meter groß, circa 30 Jahre alt, blonde Haare. Zum Zeitpunkt des

Diebstahls trug der Mann einen Jogginganzug mit einer schwarzen Jacke. Die

Polizei fragt: Wer hat zum genannten Zeitpunkt etwas beobachtet? Wer kann

Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern

2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Schaden verursacht und grinsend weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der

Merkurstraße 10, kam es am Mittwochnachmittag, 13. März, zu einer Unfallflucht.

Eine 42-Jährige parkte gegen 15:40 Uhr ihr Auto vor dem Geschäft. Ihre

elfjährige Tochter blieb während des Einkaufs im Wagen sitzen. Sie beobachtete,

wie eine andere Verkehrsteilnehmerin neben ihr parkte. Beim Einsteigen stieß

diese mit ihrer Fahrertür an die Beifahrertür des Autos ihrer Mutter. An dem

Wagen entstand ein Sachschaden. Die Frau habe nur gegrinst und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Mädchen allerdings, merkte sich

das Nummernschild der Verursacherin und teilte dieses der Polizei mit. Auf die

verantwortliche Frau kommt jetzt eine Strafanzeige zu. |cla

Brennender Müllcontainer

Kaiserslautern (ots) – In der Slevogtstraße in Höhe der Hausnummer 1-3 wurde am

Mittwochabend, 13. März, gegen 18:45 Uhr, ein brennender Müllcontainer gemeldet.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr das Feuer schon gelöscht.

Der Container ist durch den Brand komplett zerstört worden. Täterhinweise liegen

der Polizei aktuell nicht vor. Deshalb: Wer hat zur genannten Tatzeit etwas

beobachtet oder in naher Umgebung Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |cla

Sicherungshaft wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen

Kaiserslautern (ots) – Um ca. 16:40 Uhr wurde am 13. März 2024 ein stark

alkoholisierter Mann im Hauptbahnhof Kaiserslautern durch Bundespolizisten

kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen 35-jährigen

Deutschen handelte gegen den ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Der Mann war im

Dezember des Vorjahres wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

rechtskräftig zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde Haftbefehl gegen ihn

erlassen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,93 Promille.

Durch einen Arzt wurde die Gewahrsamsfähigkeit des 35-Jährigen festgestellt. Die

Nacht bis zur Vorführung beim Amtsgericht am 14. März 2024 verbrachte der Mann

im Gewahrsam der Bundespolizei in Kaiserslautern. Im Anschluss an die Vorführung

beim Richter wurde der Mann in die JVA Frankenthal verbracht.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Besorgte Bürger melden am Dienstag um

17:30 Uhr einen mutmaßlich bewaffneten Mann im Skatepark Mehligen. Bei

Eintreffen der Polizeistreife war der Mann bereits weg. Wie sich herausstellte,

dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben,

vermutlich steckte kein Magazin darin. Was der Mann mit der Waffe vorhatte, ist

derzeit nicht bekannt. Nach Zeugenangaben sei der Mann einfach nur

herumgelaufen, dann fuhr er mit einem Motorroller davon. Der Polizei liegt

folgende Personenbeschreibung vor: 1,80 bis 1,85 Meter groß, blonde kurze Haare,

Nasenpiercing. Er trug Militärkleidung. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt

die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 – 2150 entgegen. |

ma

Ladendiebstahl im großen Stil

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen erreichte das Altstadtrevier ein Anruf

aus einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Ein Mitarbeiter teilte mit, dass

soeben Ladendiebe den Markt verlassen hatten und mit einem dunklen Pkw mit

ausländischem Kennzeichen geflohen seien. Eine ausgerückte Polizeistreife machte

einen Wagen, auf den die Beschreibung passte, in der Ludwigshafener Straße

ausfindig und kontrollierte die beiden Insassen. Im Innenraum des Mercedes fiel

den Beamten eine große Menge an Süßigkeiten und weiteren Knabbereien im Wert von

mehreren hundert Euro auf. Einen Nachweis über die Zahlung der Ware konnten die

Männer nicht vorlegen. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Diebesgut

sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerblichen

Ladendiebstahls gegen die 33 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen ein. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |kfa