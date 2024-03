Alleinunfall unter Alkoholeinfluss (Foto)

Kandel (ots) – Dienstagnacht verursachte eine 36-jährige Frau im Kreisverkehr L549/K10 (Hatzenbühler Kreisverkehr) einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die Fahrzeugführerin war mit ihren zwei Kleinkindern unterwegs und überfuhr den Kreisverkehr von Kandel kommend in Richtung Jockgrim. Anschließend kam sie von der Fahrbahn ab und landete im Wald. Schutzengel verhinderten einen Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Das Fahrzeug kam wie durch ein Wunder zwischen mehreren Bäumen zum Stillstand.

Der Fahrerairbag löste dennoch aus. Bei der Unfallverursacherin ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Alle Beteiligten kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Dort wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Kinder wurden nach der Untersuchung der Großmutter übergeben. Das zuständige Jugendamt wurde diesbezüglich verständigt.

Am abgeschleppten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aufgrund weiterer Beschädigungen wurden das Forstamt Bienwald, die Straßenmeisterei Kandel und die Untere Wasserbehörde verständigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wörth (ots) – Dienstag 12.03.2024, wurde ein 25-jähriger Mann aus Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafverfahren gegen den Fahrer sowie gegen den Halter (Zulassen: Fahren ohne Fahrerlaubnis) wurden eingeleitet.

Gemeinsame Schulwegkontrolle

Kandel (ots) – Am Dienstag wurden in der Marktstraße Schulwegkontrollen durchgeführt. An der Kontrolle nahmen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Kandel sowie Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wörth teil.

Schwerpunkt der Kontrolle war die Thematik „Kindersicherung“ sowie das Durchfahrtsverbot an der dortigen Bushaltestelle. Es ergaben sich 16 Verstöße.

Schulwegüberwachung

Rülzheim (ots) – Am Dienstagmorgen führten Bezirksbeamte der Polizei Germersheim zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Schulwegkontrollen in Rülzheim durch. Hierbei waren insgesamt 4 Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Polizisten wurden durch mehrere Eltern angesprochen, die die Kontrolle sehr begrüßten.