Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am 11.03.2023 gegen 02:00 Uhr öffnete ein unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise einen ordnungsgemäß geparkten PKW in der Franz-Stützel-Straße und entwendete aus diesem ca. 50 Euro Bargeld, zwei Jacken und mehrere Schlüssel.

Gegen ca. 02:15 Uhr bekam die 26-jährige Fahrzeugeigentümerin per App eine Mitteilung, dass ihr Fahrzeug nicht verschlossen sei. Bei der Nachschau stellte den Diebstahl fest, der unbekannte Täter war bereits verschwunden.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Bei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Funktion legen Sie den Fahrzeugschlüssel möglichst weit entfernt, ggf. in einem metallischenBehältnis, von Ihrem Fahrzeug ab.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

Ohne gültigen „Lappen“ Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 17:15 Uhr, streifte ein 61-jähriger PKW-Fahrer im Kiefernweg beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW und verursachte an diesem einen geringen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Unfallverursacher gesucht

Speyer (ots) – In der Zeit von Sonntag 23:30 Uhr auf Montag 12:30 Uhr, verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Eselsdamm einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im besagten Zeitraum parkte ein 46-Jähriger seinen PKW am Fahrbahnrand in einer eingezeichneten Parkfläche vor dem Anwesen 54.

Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ausparken von einem gegenüberliegenden Parkplatz in Queraufstellung mit seinem Fahrzeug gegen den PKW. Am PKW des 46-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.