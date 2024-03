Landau: Die Polizei-News

Kaffeeautomat aufgehebelt

Landau (ots) – Am Dienstag wurde zur Anzeige gebracht, dass bereits am 10.03.2024 gegen 15:10 Uhr der Kaffeeautomat des „Boarding-House Landau“ in der Industriestraße aufgehebelt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Als Täter konnte ein 28-Jähriger aus Landau ermittelt werden. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

4 x fehlender Versicherungsschutz

Landau (ots) – Gleich 4 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden am 12.03.2024 zur Anzeige gebracht. In drei Fällen handelte es sich um E-Scooter, in einem Fall um einen PKW ohne vorgeschriebenen Versicherungsschutz.

In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Am 12.03.2024 kam es zu diversen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Landau. Zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Hierbei mussten sechs Fahrzeugführer beanzeigt werden, weil sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. Zwei Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde die bestehende Einbahnstraßenregelung im Bereich der Otto-Kießling-Straße kontrolliert. Hier wurden drei Verwarnungen ausgesprochen.

Auch am Nachmittag wurde der fließende Verkehr kontrolliert. Ergebnis: Sieben Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und zwei Fahrzeugführer nutzten das Mobiltelefon während der Fahrt.

Auch ein Rotlichtverstoß musste beanzeigt werden.