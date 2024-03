Frankfurt – Frankfurter Berg: Audi Q5 geklaut – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Eine unbekannte Person verschaffte sich zwischen

Montagabend (11. März 2024) und Dienstagmorgen (12. März 2024) auf unbekannte

Weise Zugang zu einem schwarzen Audi Q5 und fuhr damit in unbekannte Richtung

davon.

Die Besitzerin stellte das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück im Rotdornweg ab

und verschloss es. Beide Schlüssel befanden sich in ihrer Wohnung. Der Pkw

verfügt über eine „Keyless-Go-Funktion“.

Dem Täter gelang es auf unbekannte Weise das Fahrzeug zu betreten und damit

wegzufahren. Das Kennzeichen lautet F- RU 1954. Die Zulassungsbescheinigung Teil

I befand sich ebenfalls in dem Wagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Fahrzeuges oder eines Täters

geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer

069/755-11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mehrere Festnahmen unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) – (ha) Polizeibeamten gelang am gestrigen Dienstag (12. März

2024) die Festnahme von insgesamt drei Männern nach versuchtem

gemeinschaftlichen Raub und räuberischem Diebstahl, jeweils im Bereich der

Kaiserstraße.

Gegen 08:50 Uhr zog ein 30-jähriger Mann einen 100-Euro Schein aus dem

Portemonnaie eines 50-Jährigen, der gerade die Kaiserstraße entlanglief. Die

Geldbörse befand sich in der Hosentasche des Mannes, er bemerkte den Diebstahl

und konnte nach kurzer körperlicher Auseinandersetzung seinen Geldschein wieder

zurückholen.

Der 30-Jährige flüchtete daraufhin zunächst, konnte aber im späteren Verlauf

über die Videoschutzanlage identifiziert und dann durch Polizeibeamte

festgenommen werden.

Er muss sich wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls verantworten.

Um 21:20 Uhr griffen ein 21-jähriger Mann und ein 39-jähriger Mann ebenfalls in

der Kaiserstraße einem 41-Jährigen zunächst in die Jackentasche. Als sich dieser

wehrte, brachten sie ihn gewaltsam zu Boden und schlugen ihn auch im Zuge

dessen. Sie ließen schließlich von ihm ab und flohen ohne Beute.

Ebenfalls nach Sichtung der Videoschutzanlage gelang es Beamten die Täter zu

identifizieren und im Verlauf der Nacht im Bahnhofsgebiet festzunehmen.

Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachtes des versuchten Raubes verantworten,

einer der Beiden wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt

eingeliefert.

Frankfurt – Nordend / Fechenheim: Keine Chance für Fahrraddiebe

Frankfurt (ots) – (dr) Von gestern auf heute (13.03.2024) nahm die Polizei im

Nordend und in Fechenheim zwei Fahrraddiebe fest, in einem Fall mit technischer

Hilfe.

Ein Diebstahl ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Eschenheimer Anlage, bei dem

ein mit einem Faltschloss gesichertes Mountainbike entwendet wurde. Der Dieb

hatte jedoch Rechnung ohne den Geschädigten gemacht. Auf der Suche nach seinem

Eigentum führte ihn ein am Rad angebrachter AirTag ins Ostend. Er schaltete die

Polizei ein. Das entwendete Rad konnte schließlich in einem Mehrfamilienhaus in

der Rhönstraße getrackt und im Keller des Gebäudes aufgefunden werden. Anhand

weiterer Ermittlungen gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Dieb, einen

45-jährigen Mann, an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Dieser wurde nach

erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen 02:05 Uhr beobachtete eine Streife in Alt-Fechenheim, wie ein 48-jähriger

Mann versuchte, mit einem Fahrradsattel das Schloss eines an einem

Fahrradständer gesicherten Mountainbikes aufzubrechen. Die Beamten zögerten

nicht und nahmen ihn noch vor Ort fest. Sie brachten den 48-Jährigen für die

weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle.

Beide Männer müssen sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls (bzw.

des Versuchs) verantworten.

Frankfurt: 22. Mainova Halbmarathon – Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – Am kommenden Sonntag, den 17. März 2024, findet der 22.

Mainova Halbmarathon statt. Der Veranstalter rechnet wie im vergangenen Jahr mit

rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gemeinsam durch die Straßen von

Frankfurt Sachsenhausen, Niederrad und den Stadtwald laufen werden.

Die 21 Kilometer lange Strecke verläuft vom Deutsche Bank Park nach

Sachsenhausen, von dort über den Tiefkai in Richtung Niederrad und anschließend

durch die Bürostadt am Golfplatz vorbei zurück zum Deutsche Bank Park.

Die Zufahrten zur Universitätsklinik und dem Krankenhaus Sachsenhausen sind

dabei grundsätzlich jederzeit gewährleistet.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder vor Ort sein und dafür Sorge tragen,

dass alle Teilnehmenden sowie die rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

entlang der Strecke nicht nur ein spannendes, sondern auch ein friedliches und

sicheres Sportereignis genießen können. Außerdem werden die Einsatzkräfte

sicherstellen, dass die Laufstrecke während der Veranstaltung für den regulären

Straßenverkehr gesperrt ist.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich deshalb darauf einstellen, dass es am

Veranstaltungstag ab ca. 07.30 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um

die Laufstrecke kommen wird. Auch die Abfahrt der BAB 5 „Frankfurt Niederrad

Süd“ wird in dieser Zeit gesperrt werden.

Für alle Beteiligten wird am Deutsche Bank Park der Parkplatz Gleisdreieck und

Waldparkplatz geöffnet sein. Es gibt aber auch sehr gute ÖPNV-Anbindungen zum

Deutsche Bank Park mittels S-Bahn und Straßenbahn.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Lauf!