Leun: Kabel entwendet – hohen Sachschaden hinterlassen

Kabel im Wert von etwa 24.000 Euro entwendeten Diebe entlang der Gleise im Bereich des Lahnbahnhofes in Leun. Die Signalkabel waren neu verlegt und teilweise in Schächte eingelassen worden. Zudem hinterließen die Diebe ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10.00 Uhr am Freitag (08.03.24) und 09.30 Uhr am Montag (11.03.24). Wer hat dort am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Lahn-Dill-Kreis: Schüler ruft verbotene rechtsradikale Parole

Nachdem ein Schüler aus dem Lahn-Dill-Kreis in der vergangenen Woche während des Unterrichts eine verbotene rechtsradikale Parole rief, hat die Polizei gegen den 14-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der Fall wurde diese Woche der Polizei bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Hohenahr: Ladendieb flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Gewerbestraße in Erda sucht die Polizei nach Zeugen. Der Dieb betrat Freitagabend (08.03.24) gegen 18.20 Uhr das Geschäft und steckte Drogerieartikel im Wert von über 800 Euro ein. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Langfinger aufmerksam und sprach ihn außerhalb des Geschäftes an. Daraufhin stellte er eine Tasche mit einem Teil des Diebesgutes ab und gaben Gas. Er flüchtete über die Gewerbestraße in Richtung Aldi und Edeka. Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Wer hat die Diebe auf Ihrer Flucht in der ??? gesehen? Wer kann Hinweise auf dessen Identitäten geben? Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Per Haftbefehl gesucht

Am Dienstag stoppten Polizisten einen Radfahrer bei Solms, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 19.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auf der Bundestraße 49 fahrenden unbeleuchteten Radfahrer. Bei seiner Kontrolle durch eine Polizeistreife flüchtete der 27-jährige Wohnsitzlose plötzlich. Der Grund hierfür war ein Haftbefehl und mehrere Aufenthaltsermittlungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des durchnässten Mannes in der Bahnhofstraße. Offenbar war er während seiner Flucht durch die Lahn geschwommen. Auf der Polizeiwache kümmerte sich zunächst der Rettungsdienst um den durchgefrorenen Festgenommenen. Anschließend brachten ihn die Ordnungshüter in eine hessische Justizvollzugsanstalt.