Marburg: Werkzeug entwendet

In der Nacht auf Dienstag, 12. März, entwendeten Unbekannte aus einem Bauwagen in einem umzäunten Bereich an der Schlossparkbühne im Gisonenweg Werkzeug und ein Baustellenradio. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro und kam zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr abhanden. Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Außenspiegel beschädigt

An einem grünen Mercedes beschädigten Unbekannte einen Außenspiegel und verursachten damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Mittwoch, 6. März, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 13. März, 8.55 Uhr, in der Schückingstraße. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Herzhausen: Wer hat Ölkanister in Graben geworfen?

In einem mit Gras bewachsenen Straßengraben fanden Zeugen am Montag, 11. März, gegen 14 Uhr zwei ausgelaufene Ölkanister. Wahrscheinlich hatten Unbekannte diese aus einem Fahrzeug herausgeworfen. Die Höhe des entstandenen Schadens durch das im Erdreich versickerte Öl ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf entgegen (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Opel touchiert

Auf einem Parkplatz hinter dem Baumarkt in der Afföllerstraße oder auf dem Parkplatz einer Wäscherei in der Tom-Mutters-Straße touchierte am Dienstag, 12. März, ein unbekannter Autofahrer einen dort zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr geparkten grauen Opel Astra. Anstatt sich um den geschätzt 3.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Gebremst und gestürzt

Weil ein unbekannter Autofahrer rückwärts ausparkte und den heranfahrenden Rollerfahrer wohl nicht bemerkte, bremste dieser stark ab und stürzte. Dabei zog sich der 30-Jährige aus Kassel leichte Verletzungen zu, zudem entstanden etwa 500 Euro hohe Schäden an seiner Kleidung und am Kleinkraftrad. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, zu einer Berührung zwischen PKW und Roller kam es nicht. Der Unfall passierte am Dienstag, 12. März, gegen 12.15 Uhr in der Straße „Am Bahnhof“. Die Polizei in Biedenkopf hofft auf Zeugenhinweise, insbesondere von zwei älteren Männern, die den Unfall wohl gesehen haben (Telefonnummer 06461/92950).

Dautphetal- Buchenau: VW touchiert

Einen weißen VW touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Uhlenhorst. Anstatt sich um den etwa 8.000 Euro hohen Schaden am geparkten Polo zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Freitag, 8. März, zwischen 21.15 Uhr und 22.20 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).