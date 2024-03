Heuchelheim/L3359: Fußgängerin angefahren und geflüchtet – Radfahrer gesucht

Bereits am 3.3.2024 ereignete sich ein Unfall auf dem parallel der Landesstraße 3359 verlaufenden Geh- und Radweg. Eine 69-Jährige lief, in Begleitung einer weiteren Person, den Weg in Richtung der Heuchelheimer Seen entlang. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein unbekannter Radfahrer von hinten kommend an ihr vorbei. Er stieß gegen die Frau, die Gießenerin kam dadurch zu Fall. Statt sich um die Frau zu kümmern, fuhr der Radfahrer einfach weiter.

Der Rettungsdienst brachte die 69-Jährige in ein Krankenhaus. Sie erlitt nach aktuellen Erkenntnissen schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung des gesuchten Radfahrers.

Der flüchtige Fahrradfahrer wurde als älterer Mann mit kurzen, grauen Haaren beschrieben. Er fuhr ein nicht näher beschriebenes Fahrrad (vermutlich Mountainbike o.ä.), trug Sportkleidung und war ohne Helm unterwegs.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise auf die Identität des gesuchten Radfahrers geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen der Gießener Polizei im Kontext diverser Eigentumsdelikte führten zu einem Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Mann.

Er verschleierte in der Vergangenheit wiederholt seinen Aufenthaltsort. Operative Maßnahmen des Gießener Einbruchskommissariats K21, in enger Zusammenarbeit mit beiden Gießener Polizeistationen und der Bundespolizei (Revier Gießen) führten schließlich zum Erfolg. Am Freitagmittag (8.3.2024) konnte der Gesuchte in Nähe des Gießener Bahnhofs festgestellt werden. Dabei kamen sowohl uniformierte, als auch zivile Beamte zum Einsatz.

Bei Erblicken eines Streifenwagens, dessen Besatzung nach dem Mann suchte, flüchtete der 33-jährige Slowene sofort. Auf seiner Flucht entledigte er sich noch mehreren Beweismitteln. Dies konnten zivile Kräfte jedoch beobachten. Der Mann wurde auf seiner Flucht durch Beamte des K21 verfolgt, im Bereich eines Parkhauses am Bahnhof eingeholt und festgenommen.

Da der Mann bereits wegen eines Vollstreckungshaftbefehls gesucht wurde, lieferten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die von ihm weggeworfenen Beweismittel stammen mutmaßlich aus zahlreichen Straftaten, die Ermittlungen diesbezüglich stehen noch am Anfang.

Bislang ordnen die Beamten dem Mann einen Einbruch im Stadtgebiet zu, darüber hinaus einen Diebstahl sowie einen Betrug. Die Ermittler halten es für nicht unwahrscheinlich, dass ihm im Laufe der Ermittlungen noch diverse weitere Taten zugeordnet werden können.

Gießen: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Ein 20-Jähriger wurde in der Lahnstraße von zwei Jugendlichen angesprochen. Im Laufe des Gesprächs forderten diese unter Androhung von Gewalt die Jacke und die Bauchtasche des Mannes. Er händigte die Gegenstände aus, die beiden Unbekannten flüchteten. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt. Die Tat ereignete sich am Dienstag (12.3.2024) gegen 13.50 Uhr im Bereich eines Parkhauses am Bahnhof in der Lahnstraße. Dank eines in der Jacke aufbewahrten, technischen Geräts war es dem Überfallenen möglich, diese mit seinem Handy zu orten. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zivilkräfte der Gießener Kriminalpolizei sowie Beamte der Polizeistation Gießen Süd nahmen im Rahmen der Fahndung zwei dringend tatverdächtige 16-Jährige in Pohlheim fest. Die Jugendlichen mussten mit zur Dienstelle. Die entwendeten Gegenstände wurden bei ihnen sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen mangels Haftgründen entlassen.

Zeugen, die den Vorfall am Parkhaus beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Auto überschlägt sich

Am Dienstag (12.3.2024) kam es in Großen-Linden zu einem Unfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein LKW mit Hebebühnenaufbau den Max-Eyth-Weg. Aus Richtung der Siemensstraße kamen ihm zwei Autos entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich in diesem Moment aus bislang ungeklärter Ursache der Arbeitskorb der Hebebühne und prallte auf das Dach des entgegenkommenden Ford. In der Folge schleuderte der Korb noch gegen einen dahinterfahrenden Alfa Romeo. Der Alfa wurde dabei auf die Seite geschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen. Der Ford-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus Linden, der 38-jährige Fahrer des Alfas aus Solms sowie die beiden Insassen kamen jeweils zur Abklärung in Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sie leicht verletzt. Der Schaden muss noch beziffert werden, die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Schutzplanke und eine Laterne wurden ebenfalls beschädigt. Während der Unfallaufnahme war der Bereich bis 18.45 Uhr voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.