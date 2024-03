Zigarettenautomat aufgebrochen

Am 12.03.24 wurde zwischen 04:00 Uhr und 11:40 Uhr ein Zigarettenautomat in der Kasseler Straße in Kammerbach aufgebrochen. Der der die Täter entwendeten aus dem Automaten die Geldkassette sowie eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Der Sachschaden wird mit ca., 700 EUR angegeben.

Rollstuhl entwendet

Am 11.03.24 betrat gegen 18:50 Uhr eine unbekannte männliche Person das Klinikum Werra-Meißner in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege. Dort löste er aus einer Reihe von Transportrollstühlen einen Rollstuhl heraus. Hierzu löste er – analog dem Prozedere bei Einkaufswagen – mit einem Chip oder einer Münze den Rollstuhl heraus. Mit diesem verließ er das Krankenhaus in Richtung der Elsa-Brandström-Straße und in der Folge in Richtung Luisenstraße. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wohnungsbrand

Eschwege (ots)

Am gestrigen Abend wurde gegen 21:45 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem es in einer Mietwohnung im Ginsterweg in Eschwege zu einem Brand kam. Nach Angaben der 26-Jährigen Mieterin hatte sie am Nachmittag den Akku ihres E-Bikes an einer Steckdose im Wohnungsflur angeschlossen. Als sie gegen 21:45 Uhr zu Bett gehen wollte, schlugen plötzlich Funken aus dem Akku, das kurz darauf explodierte. Dadurch fing ein Holzschränkchen im Flur sofort Feuer, so die weiteren Ausführungen der 26-Jährigen. Mit ihren beiden Kindern verließ sie daraufhin sofort die Wohnung über das Treppenhaus und alarmierte die Feuerwehr.

Die alarmierten Feuerwehren aus Eschwege, Niederhone und Albungen betraten die Mietwohnung über den Balkon und „bekämpften“ den Wohnungsbrand, der ca. eine Stunde später vollständig abgelöscht war. Aufgrund des Brandes ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten am späten Abend in ihre Wohnung zurückkehren, nachdem die Feuerwehr auch diese Wohnbereiche kontrolliert hatte.

Die 26-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgas eingeatmet hatte. Die beiden Kinder wurden bei Verwandten untergebracht.

Der Akku wurde als mögliche Brandursache sichergestellt; die Eschweger Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.