Blauer Audi A4 Avant in Lohfelden gestohlen: Zeugen gesucht

Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Berliner Straße in Lohfelden-Ochshausen einen blauen Audi A4 Avant gestohlen. Den Diebstahl seines in der Garageneinfahrt abgestellten Pkw bemerkte der Eigentümer am heutigen Morgen gegen 6:45 Uhr. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem Kombi, Baujahr 2018, im Wert von rund 20.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg. Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl vorgingen und wann sich die Tat in der Nacht ereignete, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Lohfelden-Ochshausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.