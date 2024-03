Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Eingeschlafen und dabei Brand verursacht, Bad Homburg v.d. Höhe, Kirdorf, Herrnackerstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 04:49 Uhr

(oze) Beim Trocknen seiner Kleidung verursachte ein wohnsitzloser Mann von Dienstag- auf Mittwochnacht in Kirdorf versehentlich einen Brand.

Der wohnsitzlose 49-Jährige nächtigte in einer leerstehenden Garage in der Herrnackerstraße. Dabei versuchte er, seine Kleidung mit einer Kerze zu trocknen. Nachdem der Mann eingeschlafen war, fing die Kleidung Feuer und setzte die Garage in Vollbrand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Brand und bewegte den 49-Jährigen dazu, die Garage zu verlassen. Dadurch rettete er dem Mann womöglich das Leben. Der Wohnsitzlose wurde durch das Feuer leicht verletzt und die Garage bei dem Brand zerstört. Gegen den Obdachlosen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Diebstahl eines hochwertigen Mercedes,

Königstein im Taunus, Scheidhain, Fasanenweg, Dienstag, 12.03.2024 zwischen 01:32 Uhr und 08:00 Uhr

(oze)Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Scheidhain einen hochwertigen Mercedes AMG GLS. Täterhinweise liegen vor.

Zwei bisher unbekannte Täter überwanden auf bisher unbekannte Art und Weise die Sicherheitseinrichtung des im Fasananeweg geparkten AMG im Wert von über 89.000 Euro und stahlen das Fahrzeug. Tatsächlich konnten die Täter videografiert werden. Der erste Täter trug eine helle Wintermütze, eine helle Coronamaske, Daunenjacke, Jogginghose sowie Sportschuhe. Bei der Tatausführung trug er einen bisher unbekannten Gegenstand in der Hand. Der zweite Täter war mit einer dunklen Wintermütze, dunkle Maske, dunkle Jacke, Jogginghose sowie Sportschuhe bekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0

Verkehrsunfallflucht mit 3.000 Euro Schaden, Oberursel, Bommersheim, Platz des 17. Juni, Montag 11.03.2024 zwischen 07:50 Uhr bis 17:00 Uhr

(oze) Am Montag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:50 Uhr und 17:00 Uhr in Bommersheim an einem Pkw circa 3.000 Euro Schaden.

Der Besitzer eines schwarzen VW Tiguan stellte sein Fahrzeug am „Platz des 17. Juni“ gegen 07:50 Uhr ordnungsgemäß ab. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er erhebliche Beschädigungen am Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher verursachte einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro und entfernte sich vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz,

Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, Dienstag 12.03.2024 zwischen 10:40 Uhr bis 11:00 Uhr

(oze)Am Dienstag wurde ein VW Sharan zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Homburg beschädigt.

Die Fahrerin des Sharan war nur kurz einkaufen und stellte beim Zurückkommen fest, dass ihr Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt worden war. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.