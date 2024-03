Nach Schlägerei Polizisten angegriffen, Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 12.03.2024, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Limburg zu einer Schlägerei mehrerer Personen gekommen, eine Beteiligte griff anschließend sogar die Polizei an. Mehrere Zeugen verständigten gegen 23:55 Uhr die Polizei, da sich in der Diezer Straße mehrere Personen vor einer Shisha-Bar schlagen würden. Mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei eilten zum Tatort und trennten die sich immer noch schubsenden Kontrahenten. Eine Befragung war aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der Sprachbarriere schwer möglich. Offenbar hatte ein 32-Jähriger mit Begleitern an der Wohnung einer 20-Jährigen geklingelt und Einlass begehrt. Hierbei entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Mann die Frau geschlagen haben soll. Der Streit verlagerte sich schließlich auf die Straße, wo nun die 20-Jährige und eine 40-Jährige auf den Mann eingeschlagen und mit dem Tode bedroht haben sollen. Die Auseinandersetzung endete erst mit Eintreffen der Polizei. Die beiden Frauen ließen sich von den Beamten nicht beruhigen und waren durchweg sehr aggressiv. Bei der Festnahme der 40-Jährigen trat die 20-Jährigen einem Polizeibeamten mit voller Wucht in den Rücken. Auch sie wurde daraufhin festgenommen und gefesselt. Alle Beteiligten der vorausgegangenen Schlägerei standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Vor der Shisha-Bar lagen mehrere Messer, welche die Beamten sicherstellten. Die Männer wurden nach Identitätsfeststellung entlassen, die Frauen mussten die Polizei zur Dienststelle begleiten. Nach einer Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden auch sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der getretene Polizeibeamte wurde bei der Attacke verletzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

In Garage eingebrochen,

Dornburg-Dorndorf, Zum Rollsberg, Sonntag, 10.03.2024, 22:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 06:10 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Garage in Dorndorf eingedrungen und haben Gegenstände daraus entwendet. Die Diebe öffneten im Schutze der Dunkelheit das Sektionaltor der Garage und gelangten so in das Innere. Dort nahmen sie einen Hochdruckreiniger sowie einen Satz Sommerreifen an sich und verschwanden anschließend mit ihrer Beute im Wert von circa 1.500 EUR. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Akkus aus Gartenhütte entwendet,

Weilmünster, Siedlerstraße, Freitag, 08.03.2024, 18:30 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 19:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagabend sind in Weilmünster mehrere Akkus aus einer Gartenhütte entwendet worden. Unbekannte Täter betraten das frei zugängliche Grundstück an der Siedlerstraße und begaben sich zu einer Gartenhütte. Aus dieser entwendeten die Diebe mehrere Akkus für Gartengeräte im Wert von circa 500 EUR. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen,

Limburg, Saarlandstraße, Montag, 11.03.2024, 07:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen ist in Limburg eine Autoscheibe eingeschlagen worden. Ein 56-Jähriger hatte einen schwarzen Renault Clio gegen 07:30 Uhr in der Saarlandstraße abgestellt. Als er nur zehn Minuten später wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, fand der dieses mit eingeschlagener Beifahrerseitenscheibe vor. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Illegale Glücksspielautomaten sichergestellt, Limburg, Holzheimer Straße, Montag, 11.03.2024

(wie) Ermittler der Limburger Kriminalpolizei haben am Montag zwei illegale Glücksspielautomaten aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten fanden die Geldspielautomaten im Hinterraum eines Kiosks in der Unterführung an der Holzheimer Straße. Da die betriebsbereiten Automaten weder in dem Kiosk noch in der unmittelbaren Nähe des Bahnhofs und erst recht nicht ohne Zulassung genutzt werden dürfen, stellten die Beamten diese direkt sicher. Ebenfalls sichergestellt wurde Bargeld, welches wahrscheinlich durch die illegale Nutzung der Geräte erlangt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Betreiber des Kiosks wurde eingeleitet. Die Polizei hat im Jahr 2023 eine Arbeitsgruppe gegen das illegale Glückspiel eingerichtet und zuletzt Ende Februar 2024 insgesamt 16 Spielautomaten an verschiedenen Örtlichkeiten im Landkreis Limburg-Weilburg aus dem Verkehr gezogen. Hierbei wird die Polizei tatkräftig von den Städten und Gemeinden unterstützt.