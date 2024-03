Main-Taunus: Die Polizei-News

Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Flörsheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 12.03.2024, 16:05 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist bei einem Unfall auf der A 3 bei Flörsheim eine Frau verletzt worden. Die 61-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi die A 3 auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Als sie kurz nach dem Wiesbadener Kreuz auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen dort fahrenden Sattelzug. Es kam zur Kollision, wodurch der Pkw seitlich vor den Sattelzug gedreht und dann noch circa 50 Meter mitgeschliffen wurde. Die 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf circa 13.000 EUR.

Polizisten bedroht,

Hochheim, Bundesautobahn 66, Dienstag, 12.03.2024, 07:10 Uhr

(wie) Eine Streife der Autobahnpolizei wurde am Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der A 66 bei Hochheim von einem Autofahrer bedroht. Die Beamten wollten gegen 07:10 Uhr einen VW Polo kontrollieren, da dieser zuvor von mehreren Verkehrsteilnehmern wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden war. Der Fahrer folgte der Streife nur verzögert zur Kontrollstelle auf den Parkplatz Weilbach, stieg dort sofort aus seinem Fahrzeug und kam aggressiv auf die Beamten zu. Als diese zur Sicherung zunächst die Hand an die Dienstwaffe legten, bedrohte der Mann die Beamten massiv. Mit einer weiteren Streife wurde der weiterhin unkooperative und aggressive Mann festgenommen. Für die polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Dienststelle gebracht, was der 39-Jährige zunächst nicht über sich ergehen lassen wollte. Nach der Androhung der zwangsweisen Durchsetzung kooperierte er dann schließlich doch. Da der Mann weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss stand, in seinem Fahrzeug nichts Verdächtiges gefunden wurde und er sich schließlich beruhigte, wurde er schlussendlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren gegen ihn leiteten die Beamten ein.

Fahrraddiebe zugange,

Kelkheim, Merowingerweg, Freitag, 08.03.2024, 20 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024, 6.45 Uhr

(ro)In Kelkheim waren zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen Fahrraddiebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Merowingerweg. Sie brachen gewaltsam das Schloss eines Mountainbikes auf, mit dem dieses an einem Wandbügel gesichert war. Sie entwendeten das weiß-neongelbe Mountainbike der Marke „Cube“ im Wert von 800EUR und konnten unerkannt flüchten. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 an die Polizei in Kelkheim.

Container angegangen,

Flörsheim, Wicker, Prälat-Müller-Weg, Eschborn, Fasanenweg, Montag, 11.03.2024, 10 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024, 8.30 Uhr

(ro)Im Kreisgebiet wurden mehrere Container von Einbrechern angegangen. In Flörsheim, Wicker waren am Montagvormittag Kriminelle unterwegs, die an zwei im Prälat-Müller-Weg abgestellte Seefrachtcontainern jeweils das Vorhängeschloss gewaltsam aufgebrachen. Sie ließen nach jetzigem Kenntnisstand nur die beiden Vorhängeschlösser mitgehen. In Eschborn hatten es Diebe auf einen Baustellencontainer abgesehen. Der Diebstahl wurde der Polizie erst gestern angezeigt. Unbekannte brachen den Container auf einer Baustelle im Fasanenweg zwischen dem Montag vergangener Woche und diesem Dienstagmorgen gewaltsam auf. Sie ließen daraus mehrere Werkzeuge im Wert von über 1000EUR mitgehen. Täterhinweise liegen zu beiden Fällen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Berauscht auf E-Scooter unterwegs,

Hattersheim, Eddersheim, Ankerstraße, Dienstag, 12.03.2024, 10.30 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen war in Hattersheim, Eddersheim ein 47-jähriger Mann auf einem E-Scooter unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Er wurde von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest reagierte gleich auf zwei Betäubungsmittel positiv. Zudem ergab ein Atemalkoholtest, dass der Mann auch unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartete nun eine Blutentnahme auf der Wache sowie ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren.

Falschfahrer verursacht Unfall mit Verletzten Schwalbach, Landesstraße 3005, Auffahrt Schwalbach-Süd, Dienstag, 12.04.2024, 22.30 Uhr

(ro)Im Bereich Schwalbach kam es auf der Landesstraße 3005 zwischen der Auffahrt Schwalbach-Süd und Camp Phoenix zu einem schweren Unfall, der durch einen Falschfahrer verursacht wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem VW Touran an der Auffahrt Schwalbach-Süd auf die L3005 in Fahrtrichtung Frankfurt auf. Er fuhr direkt nach dem Auffahrtsbereich sogleich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Ein 61-jähriger Fahrer eines Smarts befuhr die Landesstraße 3005 in Fahrtrichtung Frankfurt, wollte dem vermeindlichen Falschfahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten und landete anschließend im Straßengraben. Eine 35-jährige Daimlerfahrerin, die noch hinter dem Smart auf der Landesstraße in gleicher Richtung unterwegs war, konnte dem VW Touran nicht mehr rechtzeitig ausweichen und traf den VW mit der Front ihres Daimlers an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Fahrer des VW wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Smartfahrer erlitt Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandeln werden mussten. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf über 25.000EUR. Die Landesstraße war im Unfallbereich in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt.

Auffahrunfall mit verletztem Rollerfahrer, Flörsheim, Bundesstraße 40/519, Dienstag, 12.03.2024, 18.40 Uhr

(ro)Auf der Bundesstraße 40/519 im Bereich Flörsheim kam es zu einem Auffahrtsunfall mit drei Fahrzeugen, ein Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein 63 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Weilbach und musste an der Auffahrt zur Bundesautobahn 66 verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Ein 66-jähriger Fahrer einer Piaggio hielt hinter dem VW. Ein 22-jähriger Audifahrer erkannte nach ersten Ermittlungen den hinter dem VW wartenden Piaggiofahrer zu spät und fuhr ihm auf. Durch den Aufprall wurde der Piaggiofahrer vom Sitz geschleudert und der Roller wurde auf den VW geschoben. Der 66-jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 6.000EUR. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme zeitweise in Richtung Marxheim gesperrt.