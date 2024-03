Bergstrasse

Dieselkraftstoff im Schiersteiner Hafenbecken

Wiesbaden (ots) – Dienstag, 12.03.2024, gg. 13.10 Uhr

Wiesbaden, Schiersteiner Hafen,

(pa)Am Dienstagnachmittag waren Polizei und Feuerwehr aufgrund einer

Gewässerverunreinigung im Bereich des Schiersteiner Hafens im Einsatz. Gegen

13.10 Uhr wurde gemeldet, dass im Hafenbecken offenbar Kraftstoff ins Wasser

gelangt war. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte starken Dieselgeruch sowie eine

Verunreinigung auf einer Fläche von etwa 500m auf 70m fest, die sich von einer

Steganlage im Bereich der Dieter-Horschler-Promenade bis zur Slipanlage im

Ostteil des Hafens zog.

Die Feuerwehr ergriff daraufhin entsprechende Maßnahmen zur Eingrenzung und

Beseitigung des die Wasseroberfläche bedeckenden Kraftstoffs. Auch Vertreter der

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sowie des Umweltsamts

Wiesbaden begaben sich vor Ort, um sich ein Bild der Verunreinigung zu machen

und Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu veranlassen.

Eine Streife der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden konnte vor Ort den

mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Ein am Steg anliegendes Sportboot hatte den

Dieselkraftstoff augenscheinlich verloren. Wie genau es hierzu kam, ist aktuell

noch Gegenstand der Ermittlungen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der

Kraftstoff ausgetreten war, während der Bootseigner Arbeiten am Boot vornahm.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer

Umweltstraftat eingeleitet.

Bürstadt: Raser mit 69 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 64 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmittag (12.03.) auf der Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 70 km/h zulässig sind, passierte der

64-Jährige mit 139 Stundenkilometern und war damit fast doppelt so schnell wie

erlaubt.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein

zweimonatiges Fahrverbot.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Klingenmünster (ots)

Am 12.03.2024, um 10:30 Uhr, kam es in Klingenmünster zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw Dacia Logan befuhr die Weinstraße in Richtung Gleiszellen-Gleishorbach. An der Kreuzung in der Ortsmitte bog der 28-jährige Pkw-Fahrer nach links in Richtung Heuchelheim-Klingen ab und übersah hierbei eine auf der Weinstraße aus Richtung Gleiszellen-Gleishorbach kommende Radfahrerin. Die Radfahrerin stieß gegen die Beifahrerseite des Pkw und stürzte. Hierbei zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro.

Gross-Gerau

Auto angefahren und dann geflüchtet

Am Dienstag (12.03.) zwischen 05.45 Uhr und 14.50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Ibiza, der in der Frankfurt Straße 72 in Groß-Gerau abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Rüsselsheim: „Innenstadtoffensive gegen Kriminalität“ – Kontrollen am Bahnhof/Verdacht auf illegalen Drogenhandel-Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Zur Steigerung der Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls wurden im Rahmen des Sofortprogramms der Hessischen Landesregierung „Innenstadtoffensive gegen Kriminalität“ am und um den Bahnhofsvorplatz am Montagabend (11.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 20.00 Uhr, insgesamt 28 Personen kontrolliert. Der Kontrolle durch Flucht entziehen wollte sich hierbei gegen 19.40 Uhr im Bereich des Parkhauses am Bahnhof in der „Alten Poststraße“ ein 17 Jahre alter Jugendlicher. Er konnte aber rasch von den Beamten gestellt werden. Bei ihm fanden die Ordnungshüter 11 verkaufsfertig abgepackte Plomben mit jeweils 5 Gramm Haschisch. Zudem hatte der junge Mann ein Pfefferspray sowie eine Feinwaage dabei. Die Polizei beschlagnahmte alles. Der 17-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel zu verantworten haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Verdacht sich illegal im Bundesgebiet aufzuhalten, steht ein 22 Jahre alter Mann aus Indien, den die Beamtinnen und Beamten gegen 19.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollierten. Er hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Rahmen der gestrigen Kontrollen fanden am Nachmittag zunächst Verkehrskontrollen im Bereich der „Varkausstraße“ statt. Neben allgemeinen Kontrollen wurden zudem Lasermessungen durchgeführt und ein besonderes Augenmerk auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt. Hervorzuheben ist hierbei, dass sich alle Fahrzeugführer an die Höchstgeschwindigkeit hielten. Negativ fiel jedoch auf, dass insgesamt 8 Kinder gar nicht oder falsch gesichert waren. Die verantwortlichen Fahrer erwarten nun Bußgelder und Punkte in Flensburg. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Bei den Verkehrskontrollen wurden 113 Fahrzeuge und 154 Personen genauer unter die Lupe genommen. Weiterhin wurden hierbei unter anderem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet, ein 23 Jahre alter Mann war gegen 15.15 Uhr mit einem E-Scooter unter Marihuana-Einfluss unterwegs.

Mit der Innenstadtoffensive gegen Kriminalität“ wird die Polizei in besonders kriminalitätsbelasteten Innenstädten mit umfangreichen Maßnahmen den Kontrolldruck erhöhen. Außerdem sollen bestehende Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Innenstadtoffensive verstärkt und ergänzt werden. In die Innenstadtoffensive sind alle hessischen Polizeipräsidien eingebunden. In Südhessen sind Darmstadt und Rüsselsheim Teil des Programms.

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Fitness-Studio/Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zum Mittwoch (13.03.), gegen 0.45 Uhr, hatten es unbekannte Täter auf ein Fitness-Studio in der Stockstädter Straße abgesehen und Beute gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Studio und entwendeten dort anschließend Geld.

Die Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06152/1750 sachdienliche Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Fränkisch-Crumbach: Zwei E-Bikes aus Garage entwendet

Aus einer Garage entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (10.03.) und Dienstagnachmittag (12.03.) „Am Hexenberg“ zwei Elektrofahrräder im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend mit der Beute. Zuvor verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang in die Garage.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem ermittelnden Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.