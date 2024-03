Brand durch Dacharbeiten

Gau-Odernheim (ots) – Am Dienstag 12.03.2024 um 09:30 Uhr, geriet die Dachkonstruktion eines Scheunendachs in Gau-Odernheim in Brand. Durch den Funkenflug von Flexarbeiten fing dort gelagertes Altholz Feuer, das wiederum auf das Dachgebälk überging. Das Feuer konnte eigenständig schnell gelöscht und folglich Schlimmeres verhindert werden.

Kontrollen mit Zielrichtung Lkw im Wormser Industriegebiet

Worms (ots) – Am 13.03.2024 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms und des Kontrolltrupps für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr von 08-13:30 Uhr Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz der Rheinperle an der B9 in Worms durchgeführt. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf den gewerblichen Güterverkehr gelegt.

Es konnten insgesamt 23 Lkw kontrolliert werden; hierbei wurden 16 Verstöße unter anderem diverse Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten sowie mangelnde Ladungssicherung festgestellt. Bei zwei Fahrzeugen musste aufgrund nicht ausreichender Ladungssicherung sowie Überschreitung der zugelassenen Fahrzeughöhe zudem die Weiterfahrt untersagt werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Nicht gezahlte Taxifahrt endet in Polizeigewahrsam

Worms (ots) – Am Samstag 09.03.2024 kurz nach 18 Uhr, wurde der Polizei ein 46-jähriger Mann am Taxistand des Wormser Hauptbahnhofes gemeldet, der seine Taxifahrt nicht zahlte. Die Polizei fand bei dem Mann nicht nur diverses Diebesgut aus am Nachmittag begangenen Ladendiebstählen, sondern auch das Handy des Taxifahrers, das der Mann diesem während der Taxifahrt entwendet hatte.

Der Mann wurde auf richterliche Anordnung in den Polizeigewahrsam verbracht und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Zeugenaufruf nach Bettelbetrug

Wörrstadt (ots) – Am Dienstag 12.03.2024 kam es gegen 17:30 Uhr, an verschiedenen Ausfahrten der Autobahn, A61 (Anschlussstelle Bornheim) und A63 (Anschlussstelle Freimersheim), zu einem sogenannten Bettelbetrug. Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 30 und 35 Jahren täuschten wiederholt eine Notsituation mit ihrem dunkelfarbenen Pkw VW Passat mit polnischer Zulassung vor und fragten die Autofahrer gezielt nach Geld.

Durch die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Göllheim der A63 kontrolliert werden, als die beiden Beschuldigten gerade im Rahmen einer vorgetäuschten Notlage einen Pkw anhalten und den Fahrer zur Herausgabe von Bargeld auffordern. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Telefonnummer 06701 950-0 oder Email vd.mainz@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Betrunken am Steuer

Udenheim (ots) – Am Dienstag 12.03.2024 gegen 19 Uhr, führte eine Polizeistreife der Polizeiwache Wörrstadt eine anlassunabhängige Verkehrskontrolle in Udenheim durch. Hiernach musste sich der 60-jährige Fahrer aus der VG Wörrstadt einer Trunkenheitsfahrt verantworten. Er führte seinen Pkw mit knapp 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

BAB 61 – Mehrere LKW mit technischen Mängeln gestoppt

Wörrstadt (ots) – Gleich 4 LKWs musste am Dienstagvormittag die reguläre Weiterfahrt durch Kontrollkräfte der Verkehrsdirektion Mainz aufgrund technischer Mängel untersagt werden. Bei zwei mit Gefahrgut beladenen Sattelzügen wurden Bremsplatten festgestellt.

Dabei handelt es sich um Reifenschäden, die im schlimmsten Fall dazu führen können, dass der Reifen platzt. In diesen Fällen war auf den Rastplatz der BAB 61 erstmal Endstation, die Reifen mussten vor Ort gewechselt werden.

Bei einen Kleintransporter war die Handbremse defekt, hier wurde lediglich die Weiterfahrt bis zur nahegelegenen Werkstatt gestattet. Ebenso bei einem Kleintransporter dessen Anhänger ebenfalls eine defekte Bremsanlage aufwies. Bei allen Fahrzeugen hätten schwere Unfälle aus den Mängel resultieren können.

Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge

Alzey (ots) – Im Zeitraum vom 06.03.2024 bis 08.03.2024 zwischen 05:45-14 Uhr, kommt es in der Pestalozzistraße in Alzey zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand jeweils die Beifahrerseiten zweier am Straßenrand geparkter Fahrzeuge.

Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.