Sattelzug landet im Grünstreifen (Foto)

BAB 6/Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024, kam es im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen KL-Ost und Enkenbach zu einem folgenschweren Ausweichmanöver. Um einem Überholenden Platz zu machen, zog ein 35-Jähriger Sattelzug-Fahrer etwas zu weit nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab.

Der Sattelzug fuhr in den Grünstreifen und kam dort im aufgeweichten Erdreich zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Da der Sattelzug in seinem Tankauflieger 29.000 Liter einer Abfallflüssigkeit (kein Gefahrgut) geladen hatte, musste zunächst das Gewicht reduziert werden bevor eine Bergung möglich war. Hierzu wurde eine Entsorgungsfirma beauftragt.

Zum Umpumpen der geladenen Flüssigkeit sowie anschließenden Bergung war die Autobahn in Richtung Mannheim für die Dauer von ca. 3 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kl-Ost abgeleitet. Es kam zweitweise zu erheblichen Rückstaus.

An dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Hundekauf endet mit Betrug

Otterbach (ots) – Wegen des Verdachts eines Betrugs nahm die Polizei am Donnerstag 07.03.2024, die Ermittlungen in der Ortsgemeinde auf. Eine Bewohnerin der Verbandsgemeinde meldete, dass sie bereits im vergangenen Dezember über eine Gruppe in den sozialen Medien einen Hund erwarb, der nach Deutschland gebracht werden sollte.

Nachdem das Tier jetzt bei der 26-Jährigen ankam stellte sich heraus, dass nicht nur der Haustierausweis sondern auch die darin dokumentierten Impfungen gefälscht waren. Zudem stellte die Frau eine Diskrepanz von mehreren hundert Euro, zwischen der gezahlten Schutzgebühr und dem Betrag in den Begleitpapieren fest. Deswegen zögerte die Käuferin nicht lange und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |kfa

Kaiserslautern

Uneinsichtigkeit über Gebühren führt zu Beleidigungen

Kaiserslautern (ots) – Für Aufsehen sorgte ein Mann am Mittwochmorgen im Rathaus. Der 39-Jährige wollte zwei Meldebescheinigungen abholen. Mit der sofortigen Fälligkeit der Gebühren zeigte er sich nicht einverstanden und fing an, zwei Mitarbeiterinnen sowie die gesamte Belegschaft des Rathauses lauthals zu beleidigen.

Nach der Beleidigung weiterer Mitarbeiter versuchte er anschließend, sein Anliegen an höherer Stelle zu klären. Vor Eintreffen der Polizei verließ der Mann allerdings das Rathaus. Der namentlich bekannte Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. |ma

Mitarbeiter nehmen Verfolgung auf

Kaiserslautern (ots) – Am Fackelrondell betrat am Dienstagnachmittag 12.03.2024, ein 29-Jähriger ein Schuhgeschäft. Der Mann probierte vor Ort ein Paar Schuhe im Verkaufsraum an. Anstatt diese jedoch wieder auszuziehen und zur Kasse zu gehen, verließ er einfach das Geschäft. Bei seinem Diebstahl wurde der 29-Jährige allerdings von zwei Mitarbeitern beobachtet.

Die Männer nahmen umgehend die Verfolgung auf und informierten die Polizei. Der Dieb konnte bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu. |cla

Fahrzeug während Einkauf beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Als eine Kundin des Lidl Marktes in der Augustastraße am Dienstagvormittag zurück an ihr geparktes Fahrzeug kam, musste sie frische Beschädigungen an ihrem Wagen feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher beim Ausparken den Toyota Verso streifte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zurück blieben Schäden auf der Fahrerseite des Toyota; die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09:30-10:45 Uhr. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma