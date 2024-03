Totalgefälschte Identitätskarte aufgefunden

Mannheim-Hbf (ots) – Am Dienstag 12.03.2024 gegen 21:35 Uhr, wurde bei einem 26-jährigen Mann am Hauptbahnhof eine totalgefälschte Identitätskarte aufgefunden. Die Beamten unterzogen den Mann einer routinemäßigen Kontrolle. Hierbei wurde eine Fahndungsausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch eine Ausländerbehörde festgestellt.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten noch eine totalgefälschte slowakische Identitätskarte auffinden. Die Identitätskarte wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, konnte der georgischen Staatsbürger die Dienststelle mit einer Grenzübertrittsbescheinigung verlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

77-Jährige beschädigt mehrere Fahrzeuge – 13.000 Euro Schaden

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12:10 Uhr in der Dudenstraße. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Dudenstraße in Fahrtrichtung Käfertaler Straße. Auf Höhe der Kreuzung zur Joseph-Meyer-Straße beschädigte die Frau im Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte BMW.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, das Auto der 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca 13.000 Euro.

Unbekannte entwenden Kabel in Neckarau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr am Montag und 07 Uhr am Dienstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Firma in der Franz-Grashof-Straße. Dabei überstieg sie einen Zaun und entwendete vom Gelände mehrere Kupferkabel und Kabelreste.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Unbekannte besprühen Parkhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 08 Uhr am Donnerstag 07.03.2024 und 08 Uhr am Dienstag 12.03.2024, besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Parkhaus in der Oskar-Meixner-Straße. Bei den großflächig auf die Fassade angebrachten Farbschmierereien handelte es sich um mehrere Buchstabenkürzel.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621-83397-0 zu melden.

Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein in Käfertal unterwegs

Mannheim (ots) – Am Dienstag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein Audi in der Waldstraße durch eine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des Fahrers um kurz vor 23 Uhr zeigt sich, dass der 37-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.