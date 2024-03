Unbekannter Mann ohrfeigt 11-Jährigen und flüchtet

Neulußheim (ots) – Am Freitag befand sich ein 11-Jähriger in einer Jugendeinrichtung in der Sankt-Leoner-Straße, als er gegen 17.30 Uhr beobachtete, wie ein unbekannter Mann die bereits verlassenen Räumlichkeiten eines Kindergartens betrat und nach kurzer Zeit diese wieder verließ. Der 11-Jährige ging zu dem Unbekannten und fragte ihn, was er dort zu suchen hatte, woraufhin dieser dem 11-Jährigen eine Ohrfeige gab und davon lief.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt, grasgrüne Steppjacke, schwarzer Pullover unter der Jacke, schwarze Jeans, braune Haare, schwarze Schildmütze, Schuhe Nike schwarz mit weißer Sohle. Am Gürtel soll der Mann ein Messer in einer Halterung getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Mannes geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neulußheim zu melden unter: 06205-31129.

16-Jährige fährt mit Auto und verunfallt

Eberbach (ots) – Am Dienstag um kurz vor 12 Uhr kollidierte eine 16-jährige Autofahrerin am Ledigsberg mit einer Mauer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte die junge Frau aufgrund deren auffälliger Fahrweise und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen des Streifenteams kollidierte die Frau mit einer Mauer.

Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Es stellte sich heraus, dass die 16-Jährige ohne das Wissen des Fahrzeugeigentümers und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der unbefugten Ingebrauchnahme von einem Auto.

Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

St.Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Die Unfallaufnahme auf der BAB 5 wurde abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt. Die Fahrbahnen aus Richtung Karlsruhe kommend in Richtung Heidelberg sind seit 15 Uhr wieder frei gegeben.

Jugendlicher mit manipuliertem Mofa unterwegs

Wiesloch (ots) – Am Montag fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch ein junger Mann auf einem Mofa in der Parkstraße auf, da an dem Kleinkraftrad ein laut dröhnender Sportauspuff montiert war. Als die Streife den 16-jährigen Fahrer gegen 8 Uhr auf der Höhe einer Schule kontrollierte, stellte sie rasch fest, dass an dem Fahrzeug noch einiges mehr verändert worden war.

Es zeigte sich, dass die maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h durch unzulässiges Tuning deutlich erhöht wurde. Erste Tests ergaben eine Maximalgeschwindigkeit von fast 90 km/h. Da somit nicht nur der Versicherungsschutz des Fahrzeugs erlosch, sondern auch eine nicht abschätzbare Gefahr durch die Manipulationen entstand, wurde das Mofa sichergestellt. Auf einem Rollenprüfstand wird die Polizei die tatsächliche Maximalgeschwindigkeit feststellen können.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Seine Eltern wurden über die Gefährlichkeit des Fahrzeugs sowie die strafrechtlichen Konsequenzen in Kenntnis gesetzt.

Kontrollergebnis auf der Tank-und Rastanlage Hockenheim

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Auf dem Tank- und Rastparkplatz Hockenheim-West kontrollierten neben spezialisierten Verkehrskontrollkräften aus dem Kompetenzteam Gefahrgut BW auch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim sowie des Polizeipräsidiums Einsatzess mit Kräften der Wasserschutzpolizeistationen Mannheim und Karlsruhe gezielt Gefahrgut – und abfallrechtliche Fahrzeuge.

Hierfür wurde am Dienstag 12.03.2024 im Zeitraum von 08:30 bis 14:30 Uhr eine

Kontrollstelle eingerichtet und LKW sowie deren Fahrzeugführer kontrolliert. Zudem nahmen Behörden wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit Vertretern der

Bußgeldstelle für Abfallwirtschaft, des Rechtsamts für Sonderordnungswidrigkeiten, der Gewerbeaufsicht der Stadt Heidelberg und des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sowie der Sonderabfallagentur GmbH Baden-Württemberg an den Kontrollmaßnahmen teil.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag bei der Einhaltung der gefahrgut- und abfallrechtlichen Vorschriften, aber auch eine Überwachung auf „fahrerfremde

Tätigkeiten“ und Abstandseinhaltung durch LKW-Fahrer wurde durchgeführt.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt 45 Fahrzeuge und 31 Personen überprüft. 31 Fahrzeuge wiesen Beanstandungen auf. Unter anderem wurde einem Schausteller auf Grund der unzulässigen Fahrzeuglänge die Weiterfahrt untersagt, während bei einem Fahrzeuggespann neben gefahrgutrechtlichen Verstößen und einer Überschreitung der Anhängelast auch ein fehlendes EG-Kontrollgerät festgestellt wurde. Insgesamt wurden 6 Fahrzeugführern die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt.

Darüber hinaus wurden mehrere Gurtverstöße und Verstöße im Zusammenhang mit der

Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt festgestellt. Auch 30 Verstöße aufgrund Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes wurden geahndet. Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher ganzheitlichen Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese auch zukünftig fortgesetzt werden.

Einbruch in zwei Kellerparzellen

Brühl (ots) – Am Dienstag gegen 20 Uhr verschafften sich 3 unbekannte Personen auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Anwesen in der Normannenstraße. Sie begaben sich in die Kellerräumlichkeiten und brachen in zwei dortige Kellerparzellen ein. Aus einer Parzelle entwendeten sie eine Spielkonsole. Anschließend verließen sie das Anwesen und gingen in unbekannte Richtung davon. Ob weitere Sachen entwendet wurden und wie hoch der entstandene Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen,

ca. 1,50-1,60 m, dunkle Haarfarbe, schwarze/dunkelblaue Windjacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe.

Täter 2: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen,

ca. 1,65 m, dunkle Haarfarbe, schwarze/dunkelblaue Windjacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe.

Täter 3: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen, klein, dunkle Haare, rote Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 20.02.2024 und Freitag 23.02.2024, wurde ein Zigarettenautomat in der Sankt-Leoner-Straße aufgebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft brach gewaltsam den Automaten auf und entwendete Tabakwaren und Bargeld im Wert von circa 800 Euro. Der Automat wurde schwer beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf über 2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neulußheim, unter der Telefonnummer 06205-31129, zu melden.

Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Nach einem Auffahrunfall auf der BAB 5 um kurz nach 10:30 Uhr auf der Höhe von St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heidelberg kommt es auf Grund von Bergungsmaßnahmen noch immer zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs. Die aktuelle Staulänge beträgt knapp 11 Kilometer.

Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Eine Insassin des verunfallten Fords wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren drei LKW sowie der Ford in den Auffahrunfall verwickelt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

Diebstahl aus Büroraum

Sinsheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13-18 Uhr am Dienstag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Wertgegenstände aus einem Büroraum in der Freitagsgasse. Da das eigentliche Bürogebäude für den Publikumsverkehr offenstand, konnte die Täterschaft problemlos das Treppenhaus betreten.

Der im zweiten Obergeschoss befindliche Büroraum war nach derzeitigen Kenntnisstand zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Die Täterschaft nahm daraus eine Tasche mit persönlichen Unterlagen sowie Bargeld an sich. Zudem stellte sich heraus, dass mehrere im Zimmer befindliche Schlüssel ebenfalls gestohlen wurden. Die genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen Diebstahl.

Tresor bei Einbruch entwendet

Hirschberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag 12.03.2024 zwischen 18.50-22 Uhr, in ein Anwesen ‚Im Schwanenteich‘ ein. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die Wohnzimmerscheibe eingeworfen und sich so Zutritt zum Inneren verschafft. Hier durchwühlte die unbekannte Täterschaft die Räumlichkeiten und entwendete einen Tresor. In diesem befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe und verschiedene Dokumente.

Da bei Ankunft der Anwohner nicht klar war, ob sich die unbekannte Täterschaft noch im Objekt befand, wurde dieses durch Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Es konnte

niemand mehr angetroffen werden. Wie hoch der Sachschaden und der Diebstalschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben

können, melden sich beim Polizeirevier Weinheim unter: 06201-10030.

Unbekannte Autofahrerin verletzt Fußgängerin und flüchtet

Sinsheim (ots) – Am Montagmittag um 12:50 Uhr fuhr eine bisher unbekannte Autofahrerin mit einem weißen SUV die Werderstraße entlang. An der Einmündung zur Wilhelmstraße kam diese zunächst verkehrsbedingt zum Stehen. Als eine 17-järhige Fußgängerin sowie ihre Begleitung die Straße queren wollten, soll die Unbekannte den beiden Fußgängerinnen mit einem Handzeichen signalisiert haben, dass diese die Straße überqueren können.

Beim Überqueren der Straße fuhr die Fahrerin des weißfarbigen SUV jedoch plötzlich los und stieß mit der linken Körperseite der 17-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin ohne anzuhalten vom Unfallort.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, lange, braune Haare, circa 20 Jahre alt

Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen SUV der Marke Audi. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.