Zur Fahndung ausgeschrieben und Widerstand geleistet

Karlsruhe-Hbf (ots) – Am Dienstag 12.03.2024 gegen 16 Uhr, hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen gesuchten Mann festgenommen. Auf der Dienststelle leiste der rumänische Staatsbürger noch Widerstand gegen die Maßnahmen. Am Nachmittag sprach ein Mitarbeiter des Station Food, eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof an, dass eine alkoholisierter Mann das Lokal nicht verlassen möchte und ständig einschläft.

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab, dass der Mann per Haftbefehlt gesucht wird. Weiterhin lagen gegen Ihn noch drei Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung von unterschiedliche Staatsanwaltschaft vor. Auf der Dienststelle leiste der 34-jährige Mann gegen die weiteren Maßnahmen der Bundespolizisten Widerstand.

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 177,50 Euro konnte der Mann nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weiterhin erwartet Ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Zeugen nach Verkehrsunfall auf der BAB 5 gesucht

Bruchsal (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Gegen 06.35 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford in Richtung Karlsruhe. Etwa auf Höhe Bruchsal wollte der Ford-Fahrer offenbar vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und übersah wohl den Peugeot einer 27-Jährigen.

Die 27-Jährige wich daraufhin aus, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonleitwand. Hierbei erlitt sie Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zu einer Berührung beider Pkw kam es wohl nicht. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die

Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721 944840 zu wenden.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bruchsal (ots) – Bei einer Kollision zwischen zwei Pkws auf der Bundesstraße B35a in Bruchsal am Dienstagabend erlitten die beiden Autofahrer Verletzungen. Der 23-jährige VW-Fahrer befuhr die B35a gegen 20:40 Uhr und wollte wohl nach links in Richtung Forst abbiegen. Hierbei übersah er offenbar die ihm entgegen kommende 66-jährige Fahrerin eines Hyundai.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand nach bisherigen Erkenntnissen an beiden Pkws ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Sowohl der 23-jährige Fahrer als auch die 66-jährige Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.