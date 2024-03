Nachbarschaftsstreitigkeiten enden in Strafanzeigen

Mainz (ots) – Offensichtlich Nichtigkeiten führten am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Bewohnerinnen eines Hauses in der Mainzer Altstadt. Während des Streites beleidigte die 66-jährige Beschuldigte, die 46-jährige Nachbarin und „schubste“ diese, so dass sie stürzte. Die Polizei konnte nur noch beruhigend einwirken und Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufnehmen.

Diebstahl am Glücksspielautomat

Mainz (ots) – Weil er auf Toilette musste, lies ein 37-Jähriger am Montagmittag einen Glückspielautomaten in einem Mainzer Glückspielbetrieb unbeaufsichtigt weiterlaufen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein hoher 3-stelliger Betrag als Spielguthaben in dem Automaten. Seine Abwesenheit nutzte ein anderer Besucher des Betriebes, lies sich diesen Betrag auszahlen und verließ die Räumlichkeiten.

Der 37-Jährige fand kurz darauf nur noch einen leergeräumten Automaten vor. Die

Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Räumlichkeiten sind videoüberwacht, so dass Anhaltspunkte zu dem Täter vorliegen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Verkehrsunfall mit Verletzter im Parkhaus

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am 12.03.2024 gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Parkhaus „Mittlere Bleiche“. Eine 86-jährige Mainzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Ausfahrtsbereich, konnte jedoch das Parkticket nicht ins Kontrollgerät einführen. Um den Abstand zu verringert, wollte sie aussteigen.

Da die Fahrerin die Handbremse nicht betätigt hatte und die Ausfahrt abschüssig ist, fuhr das Fahrzeug plötzlich los und prallte gegen eine Wand und anschließend gegen die Ausfahrtsschranke. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht am Bein und am Kopf.

Katalysatordiebstähle in Gonsenheim und Mombach

Mainz (ots) – Vermutlich im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag haben bislang

unbekannte Täter zwei Katalysatoren aus geparkten PKW ausgebaut.

In diesem Zeitraum demontierten bislang unbekannte Täter einen Katalysator am

PKW einer 59-jährigen Mombacherin. Der PKW war im Westring geparkt. Aufgefallen

ist dies erst, als sie das Auto startete und eine große Abgaswolke entstanden

ist. Ein Nachbar stellte dann den Diebstahl fest.

Ein weiterer Diebstahl fand im gleichen Zeitraum an einem, in der Weserstraße

geparkten PKW statt. Die 65-jährige Halterin stellte den Diebstahl beim Starten

durch die laute Geräuschentwicklung fest. Zeitlich stehen die Fälle in engem

Zusammenhang, ob sie von den gleichen Tätern ausgeführt wurden ist Gegenstand

der Ermittlungen. Diese hat die Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am 12.03.2024 gegen 17:44 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Erhard-Straße. Eine 46-jährige Mainzerin kam von der A 60 gefahren und fuhr in Richtung Mainz-Ebersheim. An der Fußgängerampel in Höhe der Robert-Koch-Straße kam sie ihrer Wartepflicht nicht nach und erfasste einen querenden Fahrradfahrer.

Der 38-jährige Radfahrer aus Mainz verletzte sich beim Zusammenstoß leicht und wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Ladendieb flüchtet – Festnahme wegen offenem Haftbefehl

Mainz (ots) – Am Montagnachmittag flüchtet ein zunächst unbekannter Ladendieb aus einem Getränkemarkt in der Mainzer Oberstadt. Die gute Beschreibung durch den Marktleiter führt kurz darauf zur Festnahme des flüchtenden 20-jährigen aus Rheinhessen. Er steht erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm werden die entwendeten Waren aufgefunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls gegen ihn eröffnet.

Bei der Überprüfung seiner Personalien wird zudem festgestellt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Nach Eröffnung des Haftbefehls wird der 20-Jährige an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Augen auf beim Online-Kauf! (FOTO)

Mainz (ots) – Billigware aus Fernost oder Ware, die erst gar nicht ankommt: Wer

gern im Internet shoppt, hat es zwar bequem, sollte aber auch die Augen

offenhalten. Ein schneller Klick – und schon bleiben die Verbraucherinnen und

Verbraucher auf den Kosten sitzen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und

das Landeskriminalamt geben Tipps, wie man sicher online Shoppen können.

Fake-Shops oder Ware aus Fernost:

In den letzten Jahren haben die Beschwerden zu Fake-Shops und minderwertiger

Ware aus Fernost sehr stark zugenommen. Mit Billigpreisen drängen Online-Shops

aus Asien in den deutschen Markt und bieten vor allem Kleidung zu überaus

günstigen Preisen an. Auch andere Dinge für den Alltag wie beispielsweise

Haushaltswaren, technische Geräte, Möbel oder Accessoires gibt es zu

Schnäppchenpreisen. Neu ist: Auch auf Social-Media-Plattformen schalten diese

Anbieter massiv Werbung für ihre Produkte.

Unseriöse Online-Anbieter erkennen:

Eine auffällige Internetadresse, als Zahlungsweise Vorkasse per Überweisung,

eine Häufung ungewöhnlich niedriger Preise, die Nutzung erfundener Gütesiegel,

allgemeine Geschäftsbedingungen in schlechtem Deutsch oder ein fehlendes

Impressum deuten auf einen Fake-Shop hin. Es wird jedoch immer schwieriger,

unseriöse Anbieter zu entlarven. Mit dem Fakeshop-Finder

(https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560)bietet die

Verbraucherzentrale ein kostenloses Tool, um Shop-URLs zu überprüfen. Zudem hat

die Verbraucherzentrale auf einer interaktiven Website wichtige Merkmale

unseriöser Shops zusammengestellt: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen

/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet

-13166

Ein weiterer Tipp: Die Informationsplattform „watchlist“ warnt tagesaktuell vor

bekannten betrügerischen und unseriösen Internetadressen:

https://www.watchlist-internet.at/unserioese-webseiten/

Was tun, wenn man einem Fake-Shop aufgesessen ist?

Wer schon Geld überwiesen hat, sollte seine Bank so schnell wie möglich

kontaktieren, um die Zahlung zu stoppen. Alle Belege für die Online-Bestellung

sollten gesammelt und gesichert werden. Dazu gehören Kaufvertrag,

Bestellbestätigung, E-Mails und ein Screenshot des Angebots. Rechtlich handelt

es sich bei einer solchen Vorgehensweise um Betrug. Betroffene sollten

Strafanzeige bei der Polizei stellen. Das geht auch online:

https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

Veranstaltungen zum Weltverbrauchertag 2024:

Auch der Weltverbrauchertag steht in diesem Jahr unter dem Motto: Sicheres

Online-Shopping. Die Verbraucherzentralen bieten sechs Vorträge zu den Themen

„Fakeshops“ und „Buy now, pay later“ an. Die Vorträge werden dabei auch in einer

attraktiven Kurzversion „Lunch & Learn“ für die Mittagspause angeboten.

Hier finden sich alle kostenlosen Web-Seminare zum Weltverbrauchertag am 15.

März. Einfach für die Wunschzeit anmelden: https://www.verbraucherzentrale-rlp.d

e/pass-auf-deine-maeuse-auf-tipps-fuer-sicheres-onlineshopping-68921

Die Beratungsstelle in Mainz bietet außerdem einen Vortrag vor Ort an und klärt

über die wichtigsten Erkennungszeichen eines Fake-Shops auf. Der Vortrag findet

am Donnerstag, den 14. März um 17 Uhr in der Verbraucherzentrale Mainz,

Seppel-Glückert-Passage 10, Vortragsraum im 1. OG, statt. Weitere Termine und

Aktionen der Beratungsstellen zum Weltverbrauchertag finden sich auf der

Internetseite der Verbraucherzentrale.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.d

e/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

Kreis Mainz-Bingen

PKW fährt in Fahrbahnteiler und Schutzplanke

A 61/Bingen (ots) – Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.3.2024 gegen 00:15 Uhr am Autobahndreieck Nahetal einen PKW fest, der auf der Überleitung von der A 61 auf die A 60 direkt an der Schutzplanke quer zur Fahrbahn stand und an der Fahrzeugfront völlig beschädigt war. Einige Meter vorher war der Fahrbahnteiler beschädigt.

Die Polizisten konnten noch im Fahrzeug sitzend einen 46-jährigen Mann antreffen. Dieser zeigte deutliche Anzeichen auf Alkoholeinwirkung. Eine leichte Verletzung wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

Den Sachschaden an der Schutzplanke und am Fahrbahnteiler schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. Der 46-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Für die Unfallaufnahme wurde der Abfahrtsbereich für ca. eine Stunde gesperrt.

Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch eine Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim, die freiwillige Feuerwehr Bingen, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Budenheim Diebstahl aus Wohnmobil

Budenheim (ots) – Am 12.03.2024 um 23:10 Uhr meldete ein Anwohner der Friedrich-Ebert-Str., dass sich gerade unberechtigte Personen zum Wohnmobil seines Nachbarn Zutritt verschafft hatten. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte ergriffen die Täter jedoch die Flucht. Seitens des meldenden Zeugen wurden sie als zwei dunkel-gekleidete, männliche Jugendliche beschrieben.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte einer der Täter in Budenheim aufgefunden werden. Er räumte die Tat vor Ort ein, machte jedoch keine Angaben zum 2.Täter. Neben Diebesgut konnte beim 26-jährigen Beschuldigten auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Am Wohnmobil wurde eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zur Tat und der genauen Schadenshöhe laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder auffällige Personen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 13.03.2023 gegen kurz vor 13 Uhr wurde eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe durch Beamte der Polizei Bingen in der Espenschiedstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte die kontrollierende Streife eine offensichtliche drogenbedingte Beeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Feststellungen, die Frau stand unter dem Einfluss von THC (Cannabis/Marihuana). Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen.

Ihr droht nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Da die Fahrerin bereits wegen eines Drogendelikts auffällig wurde wird sich die Führerscheinstelle nach Ermittlungsabschluss mit der zukünftigen Tauglichkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr beschäftigen.