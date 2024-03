Bergstrasse

Hirschhorn: Nach Tritt gestürzt und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots) – Am Donnerstagabend (07.03.), gegen 21.50 Uhr, kam es in der

Fußgängerzone (Hauptstraße) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34 Jahre

alten Mann und drei Unbekannten. Der zu Fuß nach Hause gehende 34-Jährige wurde

von den drei Personen unvermittelt angegangen. Durch einen Tritt kam er zu Fall

und zog sich schwerere Verletzungen an beiden Händen zu. Die Täter flüchteten

vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der

Telefonnummer 06272/93050 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizeiliche Beratungsstelle informiert zu Sicherheitsthemen auf der Baumesse 2024

Darmstadt (ots) – Die Polizeiliche Beratungsstelle wird dieses Jahr wieder mit

einem eigenen Infostand an der Baumesse Darmstadt vertreten sein.

Besucherinnen und Besucher können den Stand der Beratungsstelle in Halle 3 unter

der Standnummer 3.268 finden, der an allen drei Messetagen, vom 05. bis 07.

April, geöffnet ist. Ein besonderes Highlight erwartet die Messebesucher am

Sonntag, den 07. April 2024, um 11:45 Uhr in Halle 3, Raum 3.010:

Kriminalhauptkommissar Tobias Scholle wird einen Vortrag zum Thema

„Einbruchschutz“ halten, der viele hilfreiche Tipps bieten wird. Die

Polizeiliche Beratungsstelle verschiedene Sicherheitsthemen. Dazu gehören

sicherungstechnische Empfehlungen zum Schutz vor Einbrüchen. Besonders wird das

Thema des „Wachsamen Nachbarn“ beleuchtet, denn Nachbarschaftshilfe spielt eine

wichtige Rolle im Schutz vor Kriminalität.

Des Weiteren werden Tipps zur Vermeidung von Fahrraddiebstählen und

Verhaltenshinweise im Zusammenhang mit „Trickdiebstahl – Taschendiebstahl“

präsentiert.

Die Polizeiliche Beratungsstelle lädt alle Interessierten herzlich dazu ein,

ihren Stand zu besuchen und sich über diese wichtigen Sicherheitsthemen zu

informieren.

Darmstadt: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Am Montagabend (11.03. gegen 19:45 Uhr) wurde die Polizei über

einen Brand in der Heinheimer Straße informiert.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Mülltonnenanbau eines Hauses in Flammen.

Aus den Wohnungen des anliegenden Mehrfamilienhauses konnten alle Bewohner

unverletzt gerettet werden. Während des Einsatzes blieb die Heinheimer Straße

zwischen der Dieburger Straße und dem Koperinkusplatz vollständig gesperrt. Zum

aktuellen Zeitpunkt wird die Höhe des Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt. Die Brandursache ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt

haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10

in Darmstadt zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Dienstag (12.03.) wurde zwischen 09:15 Uhr und 11:15

Uhr ein in der Jahnstraße (B38) geparkter VW Transporter (Handwerkerbus) durch

ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr

der Unfallverursacher die Jahnstraße aus Richtung Brensbach kommend in Richtung

Ortsmitte Groß-Bieberau. Beim Vorbeifahren streifte er den linken Außenspiegel

des am Fahrbahnrand parkenden VW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom

Unfallort. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 300EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0

mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Seeheim-Jugenheim: Wände mit Graffiti besprüht / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro haben bislang

noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes an einem Schulgebäude verursacht.

Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (8.3.) und 6.45 Uhr am darauffolgenden Montag

besprühten die Schmierfinken zwei Hauswände, vier Fenster und zwei Glastüren des

Anwesens in der Sandstraße mit pinker Farbe. Das Kommissariat 42 der

Kriminalpolizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen

und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0. Wem ist im

Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen?

Groß-Bieberau / Fränkisch-Crumbach: Suche nach vermissten 13 und 90-Jährigen mit erfreulichem Ende

Groß-Bieberau / Fränkisch-Crumbach (ots) – Die Suche nach einem vermissten

13-Jährigen sowie einem 90 Jahre alten Mann hat am Montagabend (11.3.) die

Polizei gefordert. Glücklicherweise konnten beide im Rahmen der Fahndung

angetroffen werden.

Gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei in Ober-Ramstadt mitgeteilt, dass ein 13 Jahre

alter Junge nicht wie üblich von der Schule nach Hause gekommen sei. Es folgten

entsprechende Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei. In diesem Zuge

kamen auch Mantrailer Hunde sowie ein Polizeihubschrauber über den

Feldgemarkungen rund um Reinheim und Groß-Bierberau zum Einsatz. Ebenso fahndete

die Polizei öffentlich über Hessenwarn nach dem vermissten Jugendlichen.

Schließlich konnte der 13-Jährige gegen 21.30 Uhr in Darmstadt wohlbehalten

angetroffen werden.

Ebenfalls wohlbehalten aber leicht unterkühlt fanden Streifen einen gesuchten

90-Jährigen gegen 0.50 Uhr auf einem Gartengrundstück in Fränkisch-Crumbach.

Angehörige meldeten den Senior gegen 22.20 Uhr als vermisst. Daraufhin suchten

unter anderem Polizeistreifen nach dem älteren Herrn. Über die

Rettungsleitstelle wurde darüber hinaus auch die Rettungshundestaffel alarmiert.

Diese konnten jedoch abbestellt werden, da er schließlich entdeckt wurde und in

ein Krankenhaus kam.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Reichelsheim-Gumpen: Kompressor und Forstausrüstung erbeutet/Zeugen gesucht

In eine Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens im Hardtweg verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag und Samstag (08./09.03.) Zugang und entwendeten dort anschließend einen Luftkompressor und eine Forstausrüstung. Mit der Beute flüchteten die ungebetenen Besucher unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.