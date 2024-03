Wiesbaden: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Kühllager,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 09.03.2024, 19:45 Uhr bis Montag,

11.03.2024, 09:20 Uhr

(mt)Am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher in der Hagenauer Straße in

Wiesbaden ein Kühllager aufzubrechen.

Unbekannte Täter hatten am Wochenende versucht, ein Kühllager in der Hagenauer

Straße aufzubrechen. Ihr Einbruch scheiterte allerdings an der abgeschlossenen

Tür. Nichtsdestotrotz verursachten die erfolglosen Einbrecher einen Sachschaden

in Höhe von 750 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Einbruch in KFZ mit anschließenden Diebstahl von Werkzeug,

Wiesbaden-Kostheim, Nikolausstraße, Sonntag, 10.02.2024, 18:00 Uhr bis Montag,

11.03.2024 10:30 Uhr

(mt)Einbrecher brachen zwischen Sonntag und Montag ein KFZ in der Nikolausstraße

in Mz-Kostheim auf, um an hochwertiges Werkzeug zu gelangen.

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf Werkzeug im Wert von 5.600 Euro

abgesehen. Dazu schlugen diese die Beifahrerscheibe eines Mercedes Transporters

auf, welcher in der Nikolausstraße abgestellt war. Hierdurch wurde ein Schaden

am Fahrzeug von 200 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Schlägerei und Widerstand bei der Festnahme, Wiesbaden-Südost,

Schwarzenbergstaße, Mittwoch 06.03.2024, 01:20 Uhr

(mt)Am Mittwoch in der Nacht kam es in Wiesbaden-Südost nach einer Schlägerei zu

zwei Festnahmen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt.

Streifen des 1. Polizeirevier wurde zu einer Schlägerei mit mehreren Personen in

eine Unterkunft in der Schwarzenbergstraße gerufen. Vornehmlich handelte es sich

um einen Konflikt zwischen einem 30-Jährigen und einem 44-Jährigen. Beide wurden

festgenommen. Dabei leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte

zwei Beamte leicht. Die Beamten konnten im Anschluss ihren Dienst weiter

fortsetzten. Gegen alle Beteiligte wurde entsprechende Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB 643 führt zu zahlreichen Verstößen,

Bundesautobahn 643, Montag, 11.03.204, 21:00 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024, 04:00

Uhr

(mt)Geschwindigkeitsmessungen von Montagabend auf Dienstagmorgen auf der

Bundesautobahn Höhe Wörther-See-Straße ergaben 206 Verstöße.

Durch den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden wurde auf der BAB 643 eine

Geschwindigkeitsmessung vorgenommen. Es wurden 206

Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 51 Verstöße waren dabei in einem

bußgeldbewährten Bereich. Fünf Fahrer oder Fahrerinnen waren so schnell

unterwegs, dass diese mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger

Spitzenreiter war ein BMW welcher bei erlaubten 80 km/h mit einer

Geschwindigkeit von 182 km/h gemessen wurde. Die Fahrzeugführerin oder

Fahrzeugführer wird sich auf einen Bußgeldbescheid in Höhe von 700 Euro, 2

Punkten sowie einem Fahrverbot von 3 Monaten einstellen müssen.

Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Bismarckring,

Montag, 11.03.2024, 18:45 Uhr (js) Am Montagabend kam es im Bereich des

Bismarckrings zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen, bei

welcher eine davon nicht unerheblich verletzt wurde. Der Polizei wurde gegen

18:45 Uhr gemeldet, dass sich eine schwerverletzte Person mit einer mutmaßlichen

Stichverletzung in einen Gewerbebetrieb im Bismarckring geflüchtet habe. Von

dort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Im Rahmen der ersten Ermittlungen

stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen zumindest zwei

männlichen Personen kam, in deren Verlauf ein 24-jähriger Wiesbadener mit einem

Stichwerkzeug verletzt wurde. Der Geschädigte wurde unmittelbar in ein

Wiesbadener Krankenhaus verbracht und dort erstversorgt. Es besteht keine

Lebensgefahr. Durch die Polizei wurden mit Einsatz starker Kräfte

Fahndungsmaßnahmen durchgeführt und der Bismarckring zeitweise komplett

gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei bittet

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise

geben können, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß,

Bundesstraße 417, Taunusstein-Neuhof, Montag, 11.03.2024, 18:52 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 417 in Höhe

Taunusstein-Neuhof ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ersten

Ermittlungen zufolge war ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi S5 auf der

Bundesstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs. In seinem Fahrzeug befand sich

noch ein 25 Jahre alter Beifahrer. Zwischen den Abfahrten Neuhof und Siedlung

Platte kam der Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von seinem

Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem

entgegenkommenden Ford S-Max zusammenstieß. Dieser wurde zum Unfallzeitpunkt von

einem 23-Jährigen gefahren. Die beiden Fahrer sowie der Beifahrer des Audi

wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Pkw sowie eine

Leitplanke wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich der

Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro summiert. Während der Maßnahmen am Unfallort

war die Bundesstraße komplett gesperrt. Für den Transport ins Krankenhaus kam

auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Da im Audi Medikamente aufgefunden

wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft beim Fahrer eine Blutentnahme an. Die

Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derweil an.

Erheblicher Sachschaden an geparkten Lkw, Idstein, Cunoweg, Freitag

08.03.2024, 15:00 Uhr bis Montag 11.03.2024, 08:35 Uhr

(mt)Unbekannte Täter beschädigten in Idstein im Zeitraum von Freitag auf Montag

zwei Lkw mit spitzen Gegenständen. Zwei im Cunoweg abgeparkte Lastkraftwagen

wurden am vergangenen Wochenende durch unbekannte Täter mit spitzen Gegenständen

angegangen und dadurch ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro

verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Trickdiebstahl im Altenheim,

Eltville, Sonnenbergstraße, Montag 11.03.2024, 14:48 Uhr

(mt)Eine Seniorin wurde in Eltville am Montag durch einen dreisten Dieb

bestohlen. Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag gegen 14:50 Uhr das

Zimmer der Seniorin in einem Altenheim in der Sonnenbergstraße und gab sich als

Medizinstudent aus, welcher die Geschädigte untersuchen müsse. Während der

vermeintlichen Untersuchung stahl der falsche angehende Arzt unbemerkt zwei

Ringe. Die Seniorin beschrieb den Täter als männlich, circa 25 Jahre alt, von

schlanker Statur mit lockigen Haaren. Er war dunkel gekleidet und sprach

akzentfrei Deutsch.

Bei dieser Betrugsmasche nutzte der Täter den guten Glauben in Institutionen

oder Berufe aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um

einen neuen Arzt oder Medizinstudenten handelt, sprechen Sie das Ihnen bekannte

Personal oder Ihren Hausarzt diesbezüglich an. Verständigen Sie bei verdächtigen

Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110!

Einbruch in Wohnhaus,

Hünstetten-Bechtstein, Tannenblick, Donnerstag, 07.03.2024 bis Montag,

11.03.2024 16:30 Uhr

(mt)Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag brachen unbekannte Täter über den

Balkon in ein Wohnhaus in Hünstetten-Bechtstein ein.

Die Abwesenheit eines Hausbewohners nutzten die unbekannten Einbrecher aus, um

in das Wohnhaus in der Straße „Tannenblick“ einzubrechen. Die Diebe stiegen über

Gartenmöbel auf den Balkon und schlugen dann eine Scheibe ein. Danach

durchwühlten die Langfinger das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nehmen die

Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Aufbruch eines PKW mit Diebstahl einer wertigen Sonnenbrille, Rüdesheim am

Rhein, Ludwig-Schneider-Straße, Sonntag, 10.03.2024, 19:48 Uhr bis Montag,

11.03.2024, 10:00 Uhr

(mt)Ein Auto wurde in Rüdesheim in der Ludwig-Schneider-Straße am vergangenen

Wochenende durch unbekannte Täter aufgebrochen und eine wertige Sonnenbrille

daraus entwendet. Bei einer schwarzen Mercedes A-Klasse, welche in der

Ludwig-Schneider-Straße geparkt war, wurde durch Diebe die Seitenscheibe

eingeschlagen und anschließend durchsucht. Im Auto befand sich lediglich eine

Sonnenbrille im Wert von 300 Euro. Eventuell haben Zeugen vom Tatgeschehen etwas

mitbekommen. Deren sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Einbruch in Kleingartenhütte,

Geisenheim, Nothgottestraße, Montag, 11.03.2024, 14:38 Uhr

(mt)Am Montag wurde bei der Polizei der Einbruch in eine Gartenhütte im

Kleingartenverein in Geisenheim angezeigt. Der Besitzer einer Parzelle stellte

am Montag fest, dass seine Kleingartenhütte aufgebrochen worden war. Wie die

Täter in die Hütte gelangte und ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.