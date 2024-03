Karlsruhe -33-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag

vorläufig festgenommen worden. Er wurde im Laufe des Dienstags auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl

erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Beschuldigte zunächst

widerrechtlich Zutritt zu einem Schulgebäude in der Steinhäuserstraße verschafft

haben. Sodann soll er in den dortigen Räumlichkeiten mithilfe eines Werkzeugs

einen Getränkeautomaten geöffnet und hieraus ca. 600 Euro Bargeld entwendet

haben.

Im Anschluss soll sich der Mann gegen 01:15 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem

in unmittelbarer Nähe gelegenen Firmengebäude verschafft haben, um dort

ebenfalls stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Hierbei wurde er von einem

Mitarbeiter gestört und floh daraufhin. Die sofort verständigten Polizeibeamten

trafen den Verdächtigen im Bereich der Steinhäuserstraße / Römhildtstraße an und

nahmen ihn vorläufig fest.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut in Form von

Bargeld, eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Messer sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe -33-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag

vorläufig festgenommen worden. Er wurde im Laufe des Dienstags auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl

erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Beschuldigte zunächst

widerrechtlich Zutritt zu einem Schulgebäude in der Steinhäuserstraße verschafft

haben. Sodann soll er in den dortigen Räumlichkeiten mithilfe eines Werkzeugs

einen Getränkeautomaten geöffnet und hieraus ca. 600 Euro Bargeld entwendet

haben.

Im Anschluss soll sich der Mann gegen 01:15 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem

in unmittelbarer Nähe gelegenen Firmengebäude verschafft haben, um dort

ebenfalls stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Hierbei wurde er von einem

Mitarbeiter gestört und floh daraufhin. Die sofort verständigten Polizeibeamten

trafen den Verdächtigen im Bereich der Steinhäuserstraße / Römhildtstraße an und

nahmen ihn vorläufig fest.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut in Form von

Bargeld, eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Messer sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen gesucht: ICE überfährt Leiter

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (8.März) im

Bereich Mannheim Neckarstadt eine Leiter in den Gleisbereich gelegt welche von

einem ICE auf der Fahrt zum Hauptbahnhof Mannheim überfahren wurde. Nach

derzeitigen Ermittlungen wurde die Leiter gegen 18:44 Uhr auf Höhe Mannheim

Neckarstadt durch den ICE überfahren. Der ICE setzte seine Fahrt bis zum

Hauptbahnhof Mannheim fort. Nach einer Überprüfung durch die Deutsche Bahn

konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Weiterhin wurden keine im Zug

befindlichen Personen verletzt. Durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei

konnten im Bereich der Industriestraße Fußspuren im Gleisschotter festgestellt

werden, welche in Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen

des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft

machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 12016 0

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Betäubungsmittel aufgefunden am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Ein 24-Jähriger führte in der Nacht von Montag (11. März) auf

Dienstag (12.März) am Mannheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich.

Gegen 02:10 Uhr wurde der algerische Staatsangehörige von einer Streife der

Bundespolizei kontrolliert. Der junge Mann konnte sich nicht ausweisen und wurde

zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Während der Kontrolle

wurden in der Jackentasche sowie im Rucksack insgesamt 55,03 Gramm Haschisch

sowie 251 verschreibungspflichtige Tabletten Pregabalin aufgefunden.

Der Sachverhalt wurde zur weiteren Sachbearbeitung dem Fachdezernat des PP

Mannheim übergeben.

Karlsruhe – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter drangen am Montagabend zwischen 20:15 Uhr und

22:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Weiherfeld-Dammerstock ein.

Die Einbrecher verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt

in die Erdgeschosswohnung in der Straße Links der Alb. Anschließend durchsuchten

die Diebe mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer

0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen