Mannheim: Betrugsmasche erfolgreich – erneut hoher Bargeldbetrag durch vermeintliche Staatsanwältin ergaunert

Mannheim (ots) – Eine 61-Jährige erhielt am Montag gegen 14.26 Uhr einen Anruf

einer vermeintlichen Staatsanwältin auf ihrem Festnetztelefon. Diese teilte ihr

mit, dass die Tochter der 61-jährigen Unfallverursacherin eines tödlichen

Verkehrsunfalls sei. Um eine drohende Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden,

wurde die 61-Jährige aufgefordert eine Kaution zu hinterlegen und gab an, dass

sie einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe zu Hause habe. Durch die

vorgenannte Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde die 61-Jährige letztlich nach

ca. 2 Stunden Telefongespräch dazu bewegt, den Bargeldbetrag in einem Umschlag

an einen Abholer zu übergeben. Dieser erschien gegen 16:30 Uhr an der

Wohnanschrift in Seckenheim, nahm den Umschlag vor dem Anwesen an sich und

verschwand. Nach der Übergabe des Bargelds wurde seitens der vermeintlichen

Staatsanwältin mitgeteilt, dass sich die Kaution mittlerweile erhöht hätte.

Daraufhin verwies die 61-Jährige an ihren getrenntlebenden Ehemann, der

ebenfalls einen Anruf erhielt aber die Betrugsmasche sofort durchschaute und das

Gespräch beendete. Er informierte die Polizei über den Betrug und erstattete,

gemeinsam mit der 61-Jährigen, umgehend eine Anzeige.

Wie sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können, erfahren sie hier: http

s://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizis

ten/

Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13.19

Uhr die Dudenstraße, als ihr von einer 57-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt

genommen wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei sich die

44-Jährige leicht verletzte und in Krankenhaus gebracht wurde. Der VW musste

abgeschleppt werden und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 8500 Euro.

Mannheim: E-Scooter-Fahrer fährt über Rot und flüchtet vor Polizei

Mannheim (ots) – Am Montagabend gegen 19:40 Uhr wurde durch die Polizeibeamten

ein 41-jähriger Mann festgestellt, der mit einem E-Scooter auf dem Kaiserring in

Richtung Bahnhof fuhr und dabei eine rote Ampel missachtete.

Den mehrfachen Aufforderungen der Polizeibeamten zum Anhalten, wurden durch den

41-Jährigen nicht befolgt. Stattdessen flüchtete dieser zunächst, konnte jedoch

nach einer kurzen Hinterherfahrt um den Wasserturm gestoppt werden.

Während der Kontrolle stellten die Beamten einen starken Geruch von Marihuana

bei der männlichen Person fest. Im weiteren Verlauf der Maßnahme wurden circa

1,0 Gramm Marihuana bei ihm aufgefunden.

Die Polizei des Verkehrsdienstes Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine 53-Jährige brach am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad

von der Universitätsklinik in Richtung Feudenheim auf. Ihre Handtasche legte sie

in eine Filstasche, die sich im Fahrradkorb des Gepäckträgers befand. Als sie

später in der Talstraße anhielt, bemerkte sie, dass die Filstasche leer war und

deren Inhalt gestohlen worden war. Als möglicher Täter kommt ein Mann in

Betracht, der sich ihr auf der Feudenheimer Straße scheinbar zufällig in den Weg

gestellt hatte. Wegen ihm musste sie beinahe bis zum Stillstand abbremsen und

konnte nur mit geringer Geschwindigkeit an ihm vorbeifahren. Ob der Mann

allerdings tatsächlich die Tasche entwendet hatte, ist Gegenstand der durch

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eingeleiteten Ermittlungen.

Der als Tatverdächtiger infrage kommende Mann wird als 20-25 Jahre alt, ungefähr

170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze, gelockte und gegelte

Haare und sehr weiße Zähne. Er trug eine schwarze glänzende Daunenjacke, blaue

Jeans sowie weiße Turnschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu

melden.

Mannheim: Mannheim: Verunfallter Kradfahrer

Mannheim (ots) – Gestern Morgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf dem

Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung B38a ein Verkehrsunfall, bei dem ein

17-jähriger KTM-Fahrer alleinbeteiligt verunfallte und sich hierbei leicht

verletzte.

Zuvor befuhr der 17-Jährige die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung B38a. Auf

dem Beschleunigungsstreifen verlor der 17-Jährige womöglich aufgrund regennasser

Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Im weiteren

Verlauf schlitterte der 17-Jährige quer über die Fahrbahn der B38a und kam an

einer Leitplanke zum Stillstand. Hierbei zog sich der junge Mann leichte

Verletzungen zu. Durch einen Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf

einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehr wurde während der

Unfallaufnahme über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Um 08:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr

freigegeben werden.

Mannheim: Unbekannte beschädigen geparkten Hyundai – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 16:15 Uhr, und Montag, 07:55 Uhr,

beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft im Stadtteil Mannheim-Rheinau

einen in der Neuhofer Straße am Straßenrand geparkten Hyundai. Hierdurch

entstand am Seitenspiegel der Beifahrerseite ein Sachschaden von knapp unter

1.000 Euro. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel.:

06202/288-0, entgegen.