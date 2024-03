St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Führerscheinentzug

St. Leon-Rot (ots) – Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Heidelberg stellten am

Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der BAB 6 vom Autobahnkreuz Walldorf in

Richtung Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg kommend einen 46-jährigen Autofahrer

fest, der mit seinem Skoda fuhr, obwohl ihm die Fahrerlaubnis durch die

Führerscheinstelle entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Verkehrsteilnehmer

untersagt.

Die Polizei des Verkehrsdienstes Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger fährt unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Fahrzeug

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Polizeibeamte stellten am Montag gegen

22.55 Uhr ein Pannenfahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters fest. Nach

Kontaktaufnahme mit dem Fahrer konnte dieser den Beamten keine Dokumente

vorzeigen und gab an aufgrund eines technischen Defekts auf den Parkplatz

gefahren zu sein. Die weitere Kontrolle ergab, dass der 29-Jährige nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist und an dem Fahrzeug entstempelte Kennzeichen

eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Die Polizeibeamten staunten nicht

schlecht, als sie dann noch feststellen mussten, dass das Fahrzeug wegen

Diebstahls zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Aufgrund deutlichen

Marihuanageruchs wurde der 29-Jährige einem Drogentest unterzogen, der ein

positives Ergebnis auf THC zeigte. Er musste die Polizeibeamten auf das Revier

begleiten und bekam dort durch einen Polizeiarzt Blut abgenommen. Der

sichergestellte Citroen wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem Fall hat das

Polizeirevier Hockenheim übernommen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 03:20 Uhr fiel einer

Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug mit zwei Personen auf, welches sich beim

Erblicken des Streifenwagens zügig durch mehrere Abbiegevorgänge von diesen

entfernte. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug über den Römerweg in den

Alemannenweg und anschließend in den Lorscher Weg, wo es auf einem Parkplatz zum

Stehen kam. Anschließend beobachteten die Polizisten, wie die Fahrerin sich

sofort auf die Rückbank setzte und der Beifahrer auf den Fahrersitz wechselte.

Auf den Wechsel angesprochen, gab die 18-Jährige an, dass sie keine

Fahrerlaubnis besitzt. Bei der weiteren Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass

die 18-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Ein freiwilliger Test zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Reste des

Betäubungsmittels konnten in den Habseligkeiten der 18-Jährigen auch noch

aufgefunden werden. Der Audi blieb beim 23-jährigen Beifahrer, dessen

freiwilliger Drogentest ohne Auffälligkeiten verlief. Die Ermittlungen zu dem

Sachverhalt hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall zwischen dem Rastplatz Mönchberg und der AS Kronau

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots) – Am Montag fuhr ein Sattelzug

auf der mittleren Spur der BAB 5 in Richtung Karlsruhe. Um kurz nach 17:30 Uhr

platzte plötzlich der vordere linke Reifen des Fahrzeugs. Der 45-jährige Fahrer

versuchte noch die Kontrolle über den Sattelzug zu behalten, konnte aber ein

Ausbrechen des Fahrzeugs auf die linke Spur nicht mehr verhindern. Dadurch wurde

ein dort gerade fahrender VW vom LKW erfasst und nach links gegen die

Betonleitplanke gedrückt. Erst nach gut 50 Metern kamen die beiden Fahrzeuge zum

Stehen. Der 35-jährige Fahrer sowie seine drei Mitfahrenden wurden durch den

Unfall leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand ein

Totalschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. In gleicher Höhe waren die

Beschädigungen am Sattelzug. Insgesamt wurden 30 Elemente der Betonleitplanke in

Mitleidenschaft gezogen. Die Instandsetzungskosten werden auf 120.000 Euro

geschätzt. Zwei Fahrspuren der Autobahn mussten bis kurz vor 22 Uhr gesperrt

bleiben. Es kam in diesem Zeitraum zu einer merklichen Beeinträchtigung des

Verkehrs.

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Garagen aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen 16 Uhr und 20 Uhr am Sonntag brach eine bislang unbekannte Täterschaft

insgesamt vier Garagen in der Normannenstraße auf. Die Täterschaft hebelte mit

massiver Gewalteinwirkung die jeweiligen Garagenschwingtore auf und verschaffte

sich Zutritt ins Innere. Der so entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro

geschätzt. Aus den Garagen wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls

des Diebstahls in vier Fällen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der

Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Nach rangieren an Engstelle rund 6.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag um 11:20 Uhr rangierten ein

44-jähriger Daimler-Benz-Fahrer und ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw an

einer Engstelle in der Waldwimmersbacher Straße aneinander vorbei. Hierbei kam

es wohl zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Die Beschädigungen stellte

der 44-Jährige jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt fest und erstatte

daraufhin Anzeige bei die Polizei. Hinweise zu dem Lkw-Fahrer sind derzeit noch

nicht bekannt. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden

gebeten, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.