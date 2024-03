Heidelberg: Unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 09 Uhr befuhr der 56-jährige Autofahrer mit

einem VW die B37, als Polizeibeamte den Verkehrsteilnehmer auf dem

Neckarmünzplatz für eine Verkehrskontrolle anhielten.

Auffälliges Verhalten des Fahrzeugführers deute auf den Konsum von Drogen hin.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht des

Streifenteams. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von THC. Zudem führte dieser

circa 3,5 Gramm Cannabis bei sich, welches von den Polizeibeamten sichergestellt

wurde.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg: 16-Jährige sexuell belästigt – Zeuginnen zeigen Zivilcourage und eilen zur Hilfe

Heidelberg (ots) – Eine 16-Jährige und ihre Freundin befanden sich gemeinsam am

gestrigen Abend gegen 18 Uhr am Bismarckplatz in Heidelberg. Während die beiden

Mädchen dort auf ihre S-Bahn warteten, fielen ihnen bereits zwei junge Männer

auf, die nur wenige Meter entfernt von ihnen standen und von denen einer immer

wieder Blickkontakt zu der 16-Jährigen suchte. Nachdem die Mädchen die S-Bahn

der Linie 26 bestiegen hatten, stiegen auch die beiden Männer in diese Bahn ein

und setzten sich ungefragt zu den Freundinnen. Ein 25-Jähriger setzte sich

direkt neben die 16-Jährige und versuchte mit ihr ein Gespräch anzufangen und

ihren Namen sowie ihre Telefonnummer in Erfahrung zu bringen. Da er der

16-Jährigen sehr nahe kam und den Freundinnen die Situation sehr unangenehm war,

entschlossen sie sich an der Rudolf-Diesel-Straße die Bahn zu verlassen. Hierbei

wurde die 16-Jährige gegen ihren Willen unsittlich durch den 25-Jährigen

berührt. Die beiden Männer folgten den Freundinnen vorerst, verließen die

Haltestelle jedoch zügig, als sie bemerkten, dass zwei Zeuginnen den Mädchen zu

Hilfe kamen und die Polizei informierten. Der 25-Jährige und sein Begleiter

konnten kurze Zeit später durch die herbeigerufene Polizei vorläufig

festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei

übernommen.

Heidelberg: Autofahrerin verletzt Fahrerin eines Pedelecs

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen um 08:20 Uhr befuhr die 39-jährige

Autofahrerin mit ihrem Peugeot den Kreisverkehr zur Straße Im Bieth und

kollidierte dabei mit einer Pedelec-Fahrerin, wodurch die Radfahrerin leicht

verletzt wurde.

Die 37-jährige Fahrerin des Lastenfahrrades fuhr auf der Pleikartsförster Straße

aus Richtung Speyerer Straße kommend in Richtung Kirchheim Rathaus. Als die Frau

den Kreisverkehr zur Straße Im Bieth befuhr, wurde diese von der aus Richtung

Cuzaring kommenden Peugeot-Fahrerin übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen, wodurch die

Lastenfahrradfahrerin gegen ihren Lenker gedrückt wurde und leicht verletzt

wurde. Im Anschluss begab sich die Frau selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenprall am vorderen

Kotflügen und das Lastenfahrrad an der Abdeckung beschädigt. Die

Gesamtsachschadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.