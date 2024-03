Weinsheim – Einbruch in Tabaklager

Bereits in der Nacht auf Sonntag brachen gegen 23:30 Uhr mehrere unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Worms-Weinsheim ein und entwendeten dort Tabakwaren im niedrigen 5-stelligen Euro-Bereich.

Sie flüchteten mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um drei flüchtige Täter, welche alle Sturmhauben trugen und dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen trug einen Pullover mit Kapuze in grünem Camouflage.

Bei einer eingeleiteten Fahndung der Polizei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet alle am Tatort gesicherten Spuren und Videoaufzeichnungen aus.

Zeugen werden gebeten sich für sachdienliche Hinweise mit der Kriminalinspektion Worms unter der 06241-8520 oder per Mail an die kiworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

