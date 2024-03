Kandel – Verkehrskontrollen

Montagvormittag wurden im Dienstgebiet ca. 50 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei ergaben sich Ladungs- und Gurtverstöße. Die Weiterfahrt von vier LKW-Fahrern musste aufgrund der unzureichend gesicherten Ladung untersagt werden.

Hagenbach – hilflose Person im Schlamm

Montagabend wurden im Bereich der Faureciastraße Hilferufe gemeldet. Auch die eingesetzten Beamten konnten diese vor Ort wahrnehmen. Sie folgten der Stimme aus Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe des dortigen Baggersees. Als die Polizeibeamten bei der Person ankamen, standen sie bis zu den Knien im Schlamm. Dort lag in der Dunkelheit ein 44-jähriger Mann aus Hagenbach. Er gab an nach einem Spaziergang aufgrund seiner kürzlich stattgefundenen Rücken-OP gestürzt zu sein und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Er wurde den abenteuerlichen Rückweg gestützt und zunächst zum Streifenwagen verbracht. Von dort aus kam er mit einem zwischenzeitlich hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Er bedankte sich bei eingesetzten Beamten für die schnelle Hilfe und entschuldigte sich für die Umstände/schmutzige Uniform. Nach Austausch der Einsatzkleidung fuhren die Beamten zum nächsten Einsatz.

Zeugenaufruf – Frau fast von Zug erfasst

Wörth (ots) – Am Montag, den 11. März 2024 überquerte um ca. 16:20 Uhr eine Frau

mit einem Fahrrad trotz akustischem Signal und Rotlichtzeichen einen

Bahnübergang bei Wörth. Der Triebfahrzeugführer der herannahenden RE 6 gab einen

Achtungspfiff ab und musste daraufhin eine Schnellbremsung durchführen. Das

Fahrrad wurde durch den vorbeifahrenden Zug touchiert. Die unbekannte Frau

entfernte sich vom Unfallort.

Der Triebfahrzeugführer löste zunächst die Rettungskette aus, da er anfänglich

nicht einschätzen konnte, ob die Frau durch den Zug erfasst wurde.

Der Zug war mit ca. 140 Passagieren besetzt. Keiner der Fahrgäste wurde durch

die Schnellbremsung verletzt.

Die Strecke war von 16:20 Uhr bis 17:35 Uhr gesperrt. Vor Ort waren Kräfte der

Polizei Wörth, Bundespolizei, Feuerwehr Wörth, Rettungsdienst, Notarzt,

Notfallmanager und Techniker der DB eingesetzt.

Es wurden Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

sowie Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum

Tathergang oder der Frau machen können, werden gebeten sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien

Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren,

die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf

den ausgewiesenen Wegen und freigegebenen Bahnübergängen überquert werden.

Rotlichtzeichen und geschlossene Schranken sind zu beachten. Auf vielen Strecken

sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des

Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Weingarten – Sachbeschädigung an Grundschule

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die Fassade der Sporthalle an der Grundschule in Weingarten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.