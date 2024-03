Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Kabeleinziehstange mit Waffe verwechselt

Am 12.03.2024 wurde der Polizei Landau gegen 09:45 Uhr gemeldet, dass sich an der Anschrift Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau eine Person aufhalten soll, welche eine Langwaffe mit sich führen würde. Unter anderem befindet sich an dieser Anschrift das Ordnungsamt der Stadt Landau. Bei einer Überprüfung vor Ort mit starken Polizeikräften, darunter einige mit spezieller Schutzausstattung, konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Bei der gemeldeten Person hatte es sich um einen Handwerker gehandelt, welcher eine Kabeleinziehstange geschultert hatte.